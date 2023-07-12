Головнокомандувач українською армією Валерій Залужний у своїх поїздках використовує нову машину управління, зроблену на базі канадського бронеавтомобіля Roshel Senator.

У поїздках фронтом та прифронтовою територією генерал Залужний використовує броньовану спеціально обладнану автівку на шасі канадського БТР Roshel Senator. Це видно з короткого відео на офіційній сторінці Головнокомандувач ЗСУ в Telegram.

Нині автопарк ЗСУ нараховує понад п’ять сотень автомобілів виробництва Roshel Smart Armored Vehicles, один з яких – у Головнокомандувача Валерія Залужного. За кілька місяців ця кількість в українській армії має зрости вдвоє – Канада продовжить поставки такої техніки й обіцяє уже в цьому році довести їх до 1000 одиниць. Про ці автомобілі сайт Авто24 не раз писав.

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На відміну від звичайного бронеавтомобіля, автомобіль Залужного має іншу внутрішню комплектацію. Мова не йде про якісь люксові опції для комфорту на кшталт спального місця, санвузла, м’яких диванів тощо, а про технічне оснащення засобами усіх видів зв’язку, що притаманно функціональному призначенню штабної машини такого рівня у період воєнного стану.

Звісно, що всередині від апаратури тісно, умови спартанські, але ж тут безпека передусім. Скриншот Авто24 з офіційного відео Головнокомандувача ЗСУ

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Для роботи в умовах ведення бойових дій та збереження секретності усіх переговорів, автомобіль має апаратуру для шифрованого телефонного, радіо- та відеозв’язку, прямі захищені радіоканали з Президентом України, Генеральним штабом, підлеглими. За потреби Головнокомандувач ЗСУ може в дорозі зв’язатися з будь-ким із закордонних колег країн НАТО чи світу.

А це звичайний армійський БТР Senator в одному з підрозділів ЗСУ. Зовні він нічим не відрізняється від штабної машини генерала Залужного. Фото: Roshel

Канадський бронеавтомобіль у своїй основі має повнопривідне двовісне шасі Ford F-550 з 6,7-літровим турбодизильним мотором потужністю 330 кінських сил. Завдяки інноваційному V-образному корпусу Senator максимально збільшує живучість екіпажу, відбиваючи вибухові хвилі від салону з екіпажем та розсіюючи енергію вибуху.

“Все нормально, все буде добре, все по плану, хлопці - молодці. Переможемо”, – ось так Валерій Залужний відгукнувся про воїнів ЗСУ у переїздах штабною машиною між підрозділами на одному з напрямків наступу. Скриншот Авто24 з офіційного відео Головнокомандуючого ЗСУ

Окрім цього звичайний для війська та головнокомандуючого ЗСУ бронемобіль витримує атаки стрілецької зброї калібром до 7,62×39 мм API BZ на відстані 30 метрів і має посилену броню дна, що дозволяє захистити пасажирів від вибуху ручних гранат або протипіхотних мін.