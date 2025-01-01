На дорозі до Славутича знесуть усі тимчасові переправи біля мостів

За повідомленням Служби відновлення у Чернігівській області, роботи на згаданих штучних спорудах розпочалися восени 2021 року. Тоді було збудовано тимчасові об'їзди та проведено демонтаж старих конструкцій.

Безпосередньо будівництво стартувало у січні-лютому 2022 року. Будівельники встигли забити та випробувати палі. Далі почалася війна з тимчасовою окупацією Чернігівської області. Мости залишилися недобудованими.

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Нині роботи відновлено. Вирішено завершити роботи з капітального ремонту штучних споруд між Черніговом та Славутичем, оскільки тимчасові об'їзди не можуть використовуватися тривалий час. В першу чергу це пов’язано з небезпекою виникнення аварійних ситуацій.

Фото: Держагентство відновлення

У 2025 році ще встановлено опори та вкладено монолітні прогонові будови. Після цього розпочали влаштування покриття. Наразі виконані роботи з гідроізоляції та укладання вирівнювального шару асфальтобетону. Згодом буде влаштовано верхній шар асфальту.

Також ремонтуються підходи до мосту та укріплюються схили габіонами. Попереду ще облаштування мостів, інфраструктури, нанесення розмітки та встановлення дорожніх знаків.