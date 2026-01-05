На двобій з токсичними рослинами поставили спецтехніку: з ким воюватимуть

Спецтехніка за цією програмою надійшла у комунгоспи Турківської, Стрілківської та Боринської громад. Про заходи боротьби на транскордонних територіях з рослинами родини парасолькових, що перейшли у неконтрольоване поширення, йдеться у повідомленні Львівської ОВА.

Передача спеціалізованої техніки та навісного робочого інструментарію для боротьби з геть непотрібним на наших землях токсичним борщівником розцінюється як результативний крок до реалізації проєкту Interreg NEXT Польща–Україна 2021–2027 "Захист біорізноманіття транскордонних територій України та Польщі від інвазійних популяцій борщівника (Heracleum)".

Трактор виготовлено в Україні

У пакеті допомоги кожна громада отримала сертифікований в Україні трактор марки Spike ТК 904 потужністю 90 к.с. (66,1 кВт) від турбодизельного двигуна YTO. Це – 4-циліндровий рядний силовий агрегат з водяним охолодженням та турбонаддувом, що гарантує стабільну роботу навіть у складних умовах та може виконувати широкий спектр сільськогосподарських завдань.

Мотор комплектується синхронізованою коробкою передач 12+12R з реверсним перемиканням, що забезпечує плавний рух і легке маневрування. Повний привід 4×4 додає прохідності на будь-якому типі ґрунту та дозволяє використовувати більші знаряддя.

Трактори відразу укомплектували за цільовим операційним призначнням – знищення рослини-поганки. Фото: Львівська ОВА

Для багатоопераційних завдань у зоні рослини-шкідника

Гідравлічна система включає три пари виходів, що розширює можливості використання навісного обладнання. Має окремий бак на гідравлічну оливу об’ємом 30л.

Триточкова навіска категорії 2 (євро крюки) дозволяє надійно кріпити різноманітне навісне обладнання, в тому числі надану в комплекту косарку-подрібнювач та плуг. Косарка-подрібнювач Stark KDL 180 + Profi виготовлена в Литві. В комплекті також є згаданий двокорпусний плуг з передплужником для механічного знищення борщівника.

У цій ніші трактору МТЗ не бувати

За класом тяги це гарна альтернатива білоруським тракторам МТЗ, але більш економічна та комфортніша. Український виробник "Агро Кар", запускаючи серійне виробництво тракторів серії Spike TK, у т.ч.TK904, практично перетворив кабіну на невеличкий офіс оператора.

Тут чудова ергономіка робочого місця. Для усунення монотонності робочих операцій встановлено магнітолу з MP3, виведено пневмопістолет для обдуву кабіни. До класичних приладів додали лічильник мотогодин, а для зниження втоми поставили зручне крісло з ортопиедичними властивостями – сидіння від фірми Grammer має безліч налаштувань.

Поширення борщівника слід припинити

Такий транспортно-інструментальний комплект дозволить проводити системну обробку уражених земель та значно підвищить ефективність боротьби з небезпечною інвазійною рослиною: головне завдання полягає в тому, щоб зупинити поширення токсичного борщівника Сосновського на транскордонних територіях України та Польщі.

Самотужки таку техніку купити складно

Як зазначив селищний голова Боринської громади Михайло Шкітак, придбати таку дороговартісну техніку самотужки було б неможливо. Завдяки ініціативі Львівської Аграрної палати та департаменту агропромислового розвитку Львівської ОВА вдалося залучити грант ЄС для України на понад 800 тис. євро.

Реалізація проєкту дозволить громаді суттєво зменшити площі поширення борщівника та повернути землі до повноцінного використання.