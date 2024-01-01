На GM подали до суду через некоректну роботу селектора КПП в популярних авто

Як повідомляє Carscoops, проблема полягала у тому, що селектор не фіксується в режимі P (Parking). Через це на приладовій панелі автомобіля постійно з’являється сповіщення “Shift to Park”, навіть якщо важіль переведено у відповідний режим. Окрім цього, часто власники не можуть заглушити двигун свого авто, до поки система не виявить правильне положення.

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Деякі власники повідомляють, що вдаються погойдування важеля перемикання передач по кілька разів, щоб змусити автомобіль визнати, що селектор перебуває в положенні P. Як повідомляється, GM знав про несправність протягом досить тривалого часу.

Фактично, у червні 2018 року компанія надіслала дилерам GMC бюлетень технічного обслуговування, у якому йшлося, що транспортні засоби не можуть вимкнути двигун, коли водії обирають режим P на КПП. Через понад шість років не було розроблено плану усунення проблеми, тому тепер GM доведеться постати перед судом.

Слухання призначено на 13 січня 2025 року. Початковий позов був поданий позивачем Ріллою Джефферсон, яка стверджує, що ці проблеми з перемикання передач у неї почалися на її GMC Acadia 2017 року. Власниця стверджує, що General Mototrs порушила гарантію на автомобіль і що її дилер ніколи не намагався усунути цю несправність.

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Хоча цей позов стосується лише моделей GMC Acadia, окремий колективний позов, поданий Марком Райлі, стосується тих самих проблем й був сертифікований як клас, що включає покупців GMC Acadia 2017-2019, Chevrolet Blazer 2019, Chevrolet Malibu 2016-2019, Chevrolet Traverse 2018-2019 і Chevrolet Volt 2016-2019 років. Крім того, згодом у цей розширений перелік також було включено Buick Encore, що зійшли з конвеєра між 2020 і 2023 роками.