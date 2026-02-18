Укр
На гірську дорогу з Мукачево до Львова пригнали бурову машину й бульдозер

Триває капітальний ремонт дороги Н-09 у Івано-Франківській області. Роботи розгорнулися на проблемній ділянці траси у селі Микуличин Надвірнянського району, де незадовго до початку війни негода підкинула проблем.
Проблемна ділянка на дорозі з Мукачево до Львова невдовзі відновить свій потенціал

Зима не стала на заваді для роботи бурової машини та бульдозера

Автомагістраль Мукачево - Львів у червні 2020 року вивела з ладу в цьому місці потужна повінь та селеві потоки. Вони не тільки заблокували дорогу, але й частково зруйнували стару підпірну стінку (411 м).

Тоді проїзд вдалося розблокували відновити за 7 годин. Як пише Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області, то був тимчасовий варіант, бо ділянка потребувала капітального, а не тимчасового рішення.

Гроші виділено, зима не заважає

Торік уряд виділив кошти й роботи стартували. Проєктом передбачено влаштування підпірної стінки на 750 погонних метрів, а також спорудження мостового переходу протяжністю 18 м через річку Прут.

Наразі на об’єкті працює бурова установка. Уже влаштовано понад 80 буронабивних паль глибиною 4 метри, більшість із яких забетоновано. Паралельно екскаватор готує новий майданчик для подальшого виконання робіт.

Для буронабивних та земляних робіт снігова зима не є перепоною. Фото: Служба відновлення

Цьогоріч планується здійснити:

  • улаштування монолітного залізобетонного фундаменту підпірної стінки;
  • монтаж збірних залізобетонних блоків;
  • здійснення монолітних робіт.

Буде розпочато й ряд інших робіт. Проєктом передбачено облаштування тротуару та зовнішнього освітлення вздовж підпірної стінки, а також капітальний ремонт мостового переходу через річку Прут.

Про календарні терміни робіт та дату здачі об'єкта для повноцінного руху на цій ділянці шляху поки не повідомляється.

