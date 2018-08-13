Пальне повільно, але впевнено дорожчає. З різною швидкістю бензин, дизель і газ. Та і електрика не стає дешевше. Ми проаналізували, як це впливає на вибір нових автомобілів в Україні і які тенденції переважають.

За статистикою AUTO-Consulting, українські автомобілісти в 2018-му демонструють європейські смаки. Навіть не дивлячись на імпорт великої кількості «дизельгейтних» автомобілів за спеціальними цінами, уживаних електрокарів і нашестя евроблях.

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У липні 2018 року (порівняно з липнем 2017-го), продажі автомобілів з ГБО впали більше, ніж на 12%. А продажі авто на дизельному паливі – майже на 2,5%. З газом все більш або менш ясно: він подорожчав, а якість погіршилася. А ось по дизельним автомобілям питання. Їх кількість останнім часом стабільно і неухильно зростало в Україні, і навіть перевищила частку дизелів в європейських країнах.

Крім того, в цьому році на український ринок імпортували великі партії "дизельгейтних" Volkswagen і Audi. А сумарні обсяги продажів дизельних автомобілів по країні скоротилися. Точно так само, як це зараз відбувається в Європі. Але там причина відома. А у нас? Невже турбота про екологію? Або зростання цін на дизельне паливо, яке (з урахуванням того, що дизельні автомобілі дорожче) робить експлуатацію дизеля не такою рентабельною, як ще пару років тому?

Ні – все набагато простіше: закінчилися "дизельгейтні" автомобілі. Причому, якщо говорити про Volkswagen Golf, - закінчилися зі скандалом, який поки так і не прийшов до логічного вирішення. І за який поки нікого не покарали. Так, що можна сказати, що європейські смаки український ринок продемонстрував вимушено. І, швидше за все, тимчасово.

В цілому, за підсумками 7 місяців 2018-го, порівняно з 2017-м, за даними AUTO-Consulting, кількість дизелів у нас в країні, навпаки, зросла більше, ніж на 10%. Автомобілів з ГБО стало більше на 8%, і при цьому більше, ніж на 3% скоротилося число гібридів. Тому, якщо говорити про європейські тенденції, то мова може йти поки тільки про липні. Або про електромобілях.

За даними AUTO-Consulting, за 7 місяців 2018-го, кількість нових електромобілів в Україні зросла більше, ніж на 6%. А в липні нинішнього року – майже на 330%. Хоча, в штуках це зростання виглядає не так вражаюче. За липень було продано 77 нових електрокарів. Показово, що уживаних електромобілів продали за цей же час майже на порядок більше.

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Якщо узагальнити весь ринок нових авто, то на сьогоднішній день автомобілів з бензиновими моторами в Україні, за даними AUTO-Consulting, продається трохи більше 50%, дизелів – 40%, з ГБО – майже 6%, гібридів – трохи більше 2%, електрокарів – близько 0,5%.