На ключах від авто знайшли сотні колоній бактерій

Нове дослідження, проведене у Великій Британії, показує, що наші ключі від машини є осередком розмноження бактерій. Вчені довели, що в середньому вони містять майже в чотири рази більше бактерій, ніж на екрані вашого телефону, пишуть в Road and Truck.

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Щоправда, це дослідження страхового брокера MoneySuperMarket не дуже репрезентабельне. Адже ключі тестував всього один дослідник – доктор Джо Латімер, який «зібрав різноманітні ключі від автомобілів у людей з різними звичками та звичками прибирання». Тож розмір вибірки, ймовірно, занадто малий, щоб робити висновки нобелівського рівня.

Попри цей нюанс, результати інтригують. Лікар взяв мазок з ключів, який помістив в чашку Петрі. Команда також опитала близько 2000 людей у ​​Великобританії, щоб дізнатися, як часто вони чистять ключі від машини. Ось що вони виявили.

У середньому на мазках з ключів виросла 241 бактеріальна колонія. Це майже в чотири рази більше, ніж на середньому телефоні, де їх кількість склала 66 колоній. Цей показник схожий на той, що й комп’ютерній клавіатурі – 68. На сидінні унітазу зафіксовано близько 1100 бактеріальних колоній, тож на ключах майже вп’ятеро менше.

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Більшість бактерій були нешкідливими, але не всі. «Деякі колонії бактерій були кишечними, близько 15% від загальної кількості. Хоча вони навряд чи становлять проблему, за певних умов вони можуть бути переносниками захворювань», – сказав Латімер.

Виходячи з цієї інформації, спитайте себе, як часто ви чистите ключі? Третина опитаних Латімером респондентів сказали, що ніколи не чистять свої ключі. Цікаве співвідношенням за брендами: 49% опитаних власників Skoda та Volkswagen сказали, що ніколи не чистили свої ключі, 51% водіїв Nissan сказали те ж саме.

З іншого боку, деякі власники брендів виглядають набагато стараннішими. 57% власників BMW, як повідомляється, чистять свої ключі принаймні раз на тиждень. Власники Mercedes-Benz посідають друге місце, де 55% стверджують, що роблять те саме. Land Rover посідає третє місце, де 46% водіїв кажуть, що чистять свої ключі щотижня.

Цікаво, що майже кожен п’ятий чоловік (19%) каже, що чистить свої ключі щодня. Висновок – частіше обробляйте ключі своїх авто антисептиком чи антибактеріальними серветками. На щастя, це так само просто, як використання мила та води.