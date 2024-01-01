На кордоні з Україною білоруси розмістили техніку з "мангалами": показуємо вразливі місця

Колісна та гусенична бойова техніка на зображеннях з сайту Міноборони Білорусі має додатковий захист у вигляді риштувань з сітками. Про це з посиланням на білоруський ресурс оборонного відомства сповіщає український спеціалізований сайт "Мілітарний".

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Зокрема, на опублікованих фото показано радянську "катюшу" БМ-21"Град". Пускова установка реактивної системи залпового вогню, кабіна та двигун колісного шасі Урал-4320 щільно прикриті екранами із "сітки рабіца".

Білоруси захистили “катюшу” сіткою над установкою, кабіною і капотом, хоча українські дрони нападати не збираються. Фото: Міноборони РБ

Додатковий захист кузова по всьому корпусу отримав й БТР-80. Починаючи з усіх бортів та закінчуючи верхньою проєкцією, він вкритий сітками. Однак, як зазначають експерти Авто24, бойовий потенціал цієї машини втрачено щонайменше на дві третини.

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По-перше, таке антидронове "оздоблення" повністю позбавило стрільця можливості вести вогонь по боках, оскільки ліврея з сітки не дозволить це зробити (див. нижче, позначено цифрою 1). По-друге, фронтальний вогонь також обмежений, оскільки спереду по центру навісний екран сітки підпирає опора з коробчастого профілю (2).

Таким чином вогонь можна вести вліво чи вправо від неї, що також зменшує сектор. У Другу світову війну цією болячкою страждали радянські літаки, стрільці яких позаду пілота через випнутий кіль також могли стріляти лише вліво чи вправо від нього, й при потребі просили льотчика повернути в якісь бік для відкриття потрібного сектору. Однак на цьому втрачався час.

Добрі дві третини вогневої підтримки військ БТР-80 у такій захисній лівреї втратив. Інфографіка: Авто24

Третій фактор також не на користь баштового стрільця. Якщо по лівому краю в секторі годинникової стрілки на 21:30 – 23:30 він ще може вести вогонь (3), то праворуч стрільбу перекривають стійкі каркасу (4) та наліплені екрани сітки (1).

Про вогонь з башти вгору (5) й частково вниз можна забути, оскільки екрани з "сітки рабіца" перекрили сектор. І це вже четвертий фактор втраченого потенціалу.

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Отож у разі вторгнення на Україну й бойового зіткнення українським воїнам варто знати про вразливі місця таких "восьмидесяток". На перших порах можна вдало скористатися обмеженим сектором стрільби з ворожої башти. Однак це тимчасово.

Такий "мангал" на білоруському танку Т-72Б мало що дасть, оскільки моторний відсік і баки з пальним відкриті. Фото: Міноборони РБ

Потім користуватися куцим сектором не вийде, оскільки баштовий стрілець БТР-80 задля порятунку себе й машини просто посіче вогнем і екран з сітки, і каркас з профілю, але при цьому відкриє доступ до підльоту дронів з дуже вразливими бомбочками, що нашим хлопцям буде тільки на руку.