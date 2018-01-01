Нормы действующего ныне ограничения в 50 км/ч чиновники намерены пересмотреть. Поводом тому послужила петиция, которую уже подписало более девяти тысяч граждан.
Сейчас в столичной городской администрации разрабатывается проект решения об утверждении участков дорог, но которых можно безопасно увеличить максимально разрешенную скорость движения до 80 км/ч.
По мнению поддержавших петицию людей скоростной лимит в 50 км/ч абсурден для большинства киевских магистралей. В столице есть достаточно много дорог с качественным покрытием, отбойниками и подземными пешеходными переходами. Для этих дорог логично будет сделать исключение и поднять скоростной лимит.
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В предварительный список входят 22 улицы:
- просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльская)
- Большая кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводных и от ул. Газопроводной к Минского проспекта)
- ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе)
- Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. М. Трублаини)
- просп. Оболонский (от ул. Богатырской до ул. М. Малиновского)
- Автодорога Р-69 (от ул. Озерной в черте г.. Киев)
- просп. С. Бандеры (от просп. Оболонский до Московского моста)
- просп. Г. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади)
- ул. Набережно - Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков)
- Надднепрянское шоссе;
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)
- Столичное шоссе (до ул. Ак. Заболотного)
- ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста)
- просп. М. Бажана (до Харьковской площади)
- бульв. Дружбы Народов (от Демеевской площади до ул. Неманская)
- просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до поворота на с. Княжичи)
- бульв. Перова (от просп. Освободителей до ул. А. Навои)
- просп. Соборности (при установке распределительного транспортного ограждения)
- просп. Л. Курбаса;
- просп. Космонавта Комарова;
- ул. Борщаговская;
- Южный мостовой переход.
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