На Київщині можуть збудувати новий автодром для перегонів

Очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив виданню vechirniy.kyiv.ua, що зустрівся разом із міністром молоді та спорту Матвієм Бідним та представником автомобільного спорту Іваном Зубчуком. Під час обговорення йшлося про перспективи розвитку автоспорту в регіоні.

Серед головних завдань — реалізація проекту будівництва автодрому, який стане майданчиком для тренувань, проведення чемпіонатів та масових заходів. За словами Калашника, це дозволить створити альтернативу вуличним “нічним гонкам”, що на думку деяких поліцейських загрожують безпеці мешканців та порушують порядок.

“Наша мета — забезпечити цивілізовані умови для занять автоспортом. Київщина має потенціал стати лідером у розвитку цієї інфраструктури”, — зазначив він. У КОВА наголошують, що перехід від ідеї до реалізації планують здійснити вже найближчим часом.