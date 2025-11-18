На Київщині виявлено незареєстровану заправку

Податкова служба спільно з поліцією зупинила роботу «нелегальної» автозаправної станції у Київській області. Про це повідомили у Головному управлінні ДПС регіону.

Читайте також: Стало відомо, скільки в Україні працює “нелегальних” АЗС

Під час проведення заходів податкового контролю співробітники підрозділу фактичних перевірок встановили, що фізична особа здійснювала роздрібний продаж пального без державної реєстрації як суб’єкт підприємницької діяльності та без обов’язкової за українськими законами ліцензії на торгівлю пальним.

Порушення задокументовано актом перевірки та протоколом про адміністративне правопорушення, складеним за частиною першою статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У межах спільних дій співробітники поліції вилучили паливно-мастильні матеріали, що перебували в обігу.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві на одній із модульних газових АЗС податкова зафіксувала факт роздрібної торгівлі пальним без чинної ліцензії. Також у жовтні податківці оштрафували автозаправну станцію на Черкащині на 660 тисяч гривень за аналогічне порушення.