На Київському водосховищі позашляховик провалився під кригу та потонув: є постраждалі

Катання по кризі завершилось трагедією. На Київщині позашляховик провалився під лід та затонув. Загинула одна людина, ще одну продовжують шукати. Момент аварії зафіксували на відео.
Авто провалилось під лід на Київському морі: загинула людина, тривають пошуки

Київське море: позашляховик пішов під лід

5 лютого, 13:58
logo5 лютого, 13:58
У Вишгородському районі Київської області на Київське водосховище під час катання автомобіль провалився під кригу та пішов на дно. Про подію повідомили наші колеги з OBOZ.UA з посиланням на власні джерела. Інцидент стався ще 2 лютого поблизу села Лебедівка.

Що сталося

За попередньою інформацією, позашляховик виїхав на лід Київського моря. Наразі невідома марка та модель авто – на відео видно машину з кубічним дизайном. Це може бути перша генерація Land Rover Defender чи китайське авто з подібними формами.

У певний момент крига не витримала ваги авто — машина швидко занурилась у воду. В салоні перебували двоє людей.

Пошукова операція

Про трагедію правоохоронцям стало відомо 4 лютого. Після цього на місце залучили екстрені служби та розпочали пошуково-рятувальні роботи. Під час обстеження акваторії було знайдено тіло однієї людини. Пошуки іншого пасажира тривають.

Чому це небезпечно

Фахівці вкотре нагадують: навіть за сильних морозів товщина льоду на великих водоймах залишається нерівномірною. Течії, перепади температур і сніговий покрив роблять кригу непередбачуваною. Виїзд автомобілем на лід — один з найризикованіших сценаріїв, який часто завершується трагедіями.

Редакція закликає водіїв не випробовувати міцність льоду та дотримуватись елементарних правил безпеки.

