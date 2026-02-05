На Київському водосховищі позашляховик провалився під кригу та потонув: є постраждалі

У Вишгородському районі Київської області на Київське водосховище під час катання автомобіль провалився під кригу та пішов на дно. Про подію повідомили наші колеги з OBOZ.UA з посиланням на власні джерела. Інцидент стався ще 2 лютого поблизу села Лебедівка.

Також у тему снігопад паралізував вʼїзд до Києва

Що сталося

За попередньою інформацією, позашляховик виїхав на лід Київського моря. Наразі невідома марка та модель авто – на відео видно машину з кубічним дизайном. Це може бути перша генерація Land Rover Defender чи китайське авто з подібними формами.

У певний момент крига не витримала ваги авто — машина швидко занурилась у воду. В салоні перебували двоє людей.

Пошукова операція

Про трагедію правоохоронцям стало відомо 4 лютого. Після цього на місце залучили екстрені служби та розпочали пошуково-рятувальні роботи. Під час обстеження акваторії було знайдено тіло однієї людини. Пошуки іншого пасажира тривають.

Чому це небезпечно

Фахівці вкотре нагадують: навіть за сильних морозів товщина льоду на великих водоймах залишається нерівномірною. Течії, перепади температур і сніговий покрив роблять кригу непередбачуваною. Виїзд автомобілем на лід — один з найризикованіших сценаріїв, який часто завершується трагедіями.

Редакція закликає водіїв не випробовувати міцність льоду та дотримуватись елементарних правил безпеки.