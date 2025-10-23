На київських АЗС "бодяжать" по-чорному: на двох заправках фальсифікат уже не продаватимуть

Тепер нелегальну торгівлю прикрили. Продаж моторного пального сумнівної якості та без відповідного очищення припинили детективи столичного територіального управління Бюро економічної безпеки.

Відбулися відповідні слідчі дії. В ході обшуку вилучено як документацію, так і робочу атрибутику. Все це згодом буде фігурувати в справі як речовий доказ.

З території розташування АЗС детективи після обшуку вивезли також майже 4,5 тонни літрів пального.

З фото видно, що устаткування там працювало не один місяць та, ймовірно, не один рік. Фото: БЕБ, м. Київ

Також вилучено чотири паливороздавальні колонки, що використовувалися для продажу бензину та солярки з порушенням вимог чинного законодавства, тобто без документів про їх якість, походження тощо.

Триває досудове розслідування. Призначено відповідні судові експертизи та встановлюється коло осіб, причетних до організації незаконної схеми.