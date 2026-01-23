На митниці діє власна авторозбірка: машини там розбирають безплатно

Оскільки кінолог стояв на своєму і казав, що Дана ще жодного разу своїми рецепторами нюху не помилялася, то автомобіль Ford відігнали в бокс для ретельної перевірки.

Як йдеться у повідомленні Закарпатської митниці, службовий пес пункту пропуску зробив правильні висновки, бо у днищі автомобіля влаштували відразу кілька тайників з цигарками.

Коли в "зеленому коридорі" вмикається червоне світло

Виявлялися схованки складно. 68-річний житель з міста Виноградів та його дружина запевняли про повну законодавчу лояльність й "зеленим коридором" та спрощеним контролем вони скористалися свідомо – нічого заборонного не везуть. Для декларування товарів чи предметів не мають.

Однак того вечора (22 січня 2026 року) виїхати подружжю з України до Угорщини не вдалося. Попри запевнення, що в автомобілі Ford відсутній будь-який товар, який підлягає обов’язковому письмовому декларуванню чи прихований від митного контролю, автомобіль піддали ретельному огляду.

Десь приблизно так і було, бо у Дани щодо цього є свої відпрацьовані сигнали. Колаж: Авто24 з фото митниці

Машину готував знавець автосправи

Сховані в тайниках сигарети були розміщені у попередньо переварених порогах та перевареної передньої частини днища автомобіля, а також між моторним відсіком та салоном. Виявити це вдалося лише "після демонтажу всіх коліс автівки та підкрильників".

Тільки після цієї процедури став можливий доступ до замаскованих металевих люків. Це також було не дуже просто, бо ті люки власник зашпаклював, пофарбував та по контуру обробив автомобільним герметиком під заводське нанесення.

Дана була права: у кількох схованках цигарок виявилося чимало. Після конфіскації вони, ймовірно, порадують хлопців на фронті. Фото: Закарпатська митниця

Під герметиком кожного люка був прихований гвинт. Лиши викрутивши його, вдалося дістатися до прихованих сигарет. Ось тут інспекторам пощастило: для зручності виймання прихованого товару упаковки цигарок за допомогою скотчу мали прикріплену мотузку, за яку й витягувалися сигарети.

Далі процес пішов легше і ретельно приховані 1681 пачка тютюнових виробів різних марок було витягнуто, перераховано й опечатано.

А далі буде суд

Відносно закарпатця складено протокол за ч.1 статті 483 Митного кодексу України. Сигарети без марок акцизного збору та транспортний засіб вилучено до рішення суду.

Санкції даної статті передбачають не лише штраф від 50 до 100% вартості предметів правопорушення, а й їх конфіскацію разом з автомобілем.