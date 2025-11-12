На найбільш далекобійну Tesla Model Y з пробігом 821 кілометр вишикувалась величезна черга

Минулого тижня Tesla представила в Китаї нову версію Model Y із запасом ходу 821 кілометр за циклом CLTC, повідомляє видання Auto Time. І хоча продажі марки в країні суттєво впали, новинка за один день отримала замовлень більше, ніж Tesla зазвичай виробляє за три тижні.

Вражаючий старт

Уже в перший день лише в Пекіні продали майже 400 автомобілів нового варіанту Model Y. У багатьох салонах Tesla половина відвідувачів приходила саме подивитися на цю модифікацію. Втім, тест-драйви поки що недоступні — навіть демонстраційних авто бракує.

Model Y із позначкою Y+ має звичний дизайн, ідентичний стандартній задньопривідній версії. Головна відмінність — у техніці. Новинка оснащена потужною батареєю на 78,4 кВт·год, яку постачає південнокорейська LG Energy Solution. Це той самий акумулятор, що й у Model 3 з пробігом 830 км.

Ціни та варіанти

Базова ціна нового Model Y становить 288 500 юанів (приблизно 40 500 доларів США). Для порівняння, стандартна задньопривідна версія з дальністю 593 км коштує 263 500 юанів, а двомоторна Long Range (750 км) — 313 500 юанів.

Окрім п’ятимісних варіантів, у Китаї пропонується ще шестимісна Model Y L із запасом ходу 751 км, ціна — від 339 000 юанів.

Чому це важливо для Tesla

Запуск “далекобійної” версії відбувся на фоні падіння продажів бренду. За даними Китайської асоціації легкових автомобілів (CPCA), у жовтні Tesla продала 26 006 машин, що стало найнижчим результатом з 2022 року. Це на 35% менше, ніж торік, і на понад 60% менше, ніж у вересні.

Внаслідок цього частка компанії на ринку електромобілів Китаю скоротилась до 2,03%, і Tesla вперше з серпня 2022 року випала з топ-10 виробників NEV (нових енергетичних авто).

Однак реакція на Model Y з 821 км запасу ходу показує, що потенціал для відновлення інтересу є. Для китайського ринку, де конкуренція серед електрокарів шалена, кожен новий варіант може стати вирішальним.

Що далі

Tesla, ймовірно, зробить ставку на цей “далекобійний” варіант, щоб компенсувати втрату позицій у Китаї. Якщо попит збережеться, Model Y 821 км може з’явитися і на інших ринках Азії — а згодом, можливо, і в Європі.