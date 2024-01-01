На німецьких парковках закінчились місця для далекобійників

Експерти Auto Club Europa (ACE) зробили такі висновки на підставі власних досліджень, проведених вздовж основних автомагістралей у східній частині ФРН. Облік вівся у зоні найпопулярніших стоянок в будні на південній кільцевій дорозі Берліна (A10) та A24 у Мекленбурзі-Переднях Померанії

Як пише DieSachsen.de з посиланням на ACE, підрахунок розпочинався рівно о 20:30. В цей час розпочинається масове заповнення паркувальних місць вантажним транспортом. Дослідники підраховували кількість припаркованих там вантажівок та порівнювали отримані дані з паспортними характеристиками паркінгів.

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У Саксонії зона обслуговування Oberlausitz Nord на трасі A4 поблизу Баутцена була переповнена на 165 відсотків відносно проєктного розміру. Зони обслуговування Nöthnitzgrund Süd та Nord на трасі A17 поблизу Дрездена прийняли більш ніж удвічі більше вантажівок, ніж мали паркувальних місць – щільність не просто велика, а дуже велика.

"З 16:00 чи 17:00 починається дрібна війна за паркувальні місця", – каже Дірк Енгельхардт, речник Федеральної асоціації автомобільних перевезень, логістики та утилізації (BGL).

Федеральний уряд Німеччини зазначає, що кількість паркувальних місць постійно зростає з 2018 року.

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Дослідженнями ACE охоплено 31 зону відпочинку далекобійників та їх транспорту. Повсюди зафіксовано перевищення вантажівок. Загалом там одночасно було нараховано 2168 припаркованих вантажівок.

Однак для порівняння варто навести ще одну цифру: за даними федеральної дорожньої компанії, в зазначених зонах відпочинку є всього 1412 місць. Таким чином рівень переповнення сягнув майже 50 відсотків.

Паспортні 1412 місця не вписуються у 2168 припаркованих вантажівок. Така щільність є загрозливою як через техніку безпеки, так й через подвоєну кількість шкідливих викидів.

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На 21 з 31 перевірених зон відпочинку, особливо вночі, видимість була дуже обмеженою. Вантажівки особливо часто паркувалися на в'їздах та виїздах.

"Позитивним моментом є те, що на узбіччі автостради на жодній зоні відпочинку не було припарковано жодної вантажівки ", – йдеться у повідомленні.

Згідно з опитуванням, проведеним Федеральним інститутом дослідження дорожнього руху у 2023 році, на автострадах по всій Німеччині не вистачає понад 19 500 звичайних паркувальних місць для вантажівок

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Федеральна асоціація автомобільних перевезень, логістики та утилізації вважає дефіцит місця ще більшим і посилається на брак близько 40 000 паркувальних місць.

Проблема не спадає, а навпаки – загострюється: за даними Федерального міністерства транспорту, між 2018 і 2023 роками було додано близько 3000 паркувальних місць. Це – краплина до необхідного.