Укр
Ру

На Одещині новий автобусний перевізник не розпочав 10 лютого обслуговувати виграні маршрути

Запланований за виграним конкурсом старт обслуговування цього числа трьох автобусних маршрутів Подільської громади не відбувся, бо через форс-мажорні обставини перевізник відгукнувся на прохання мерії й розпочав роботу на десять днів раніше.
Новийеревізник в Подільску на Одещині розпочав роботу на виграних маршрутах на 10 днів раніше

ФОТО: Подільська громада|

Перевізник закупив 9 автобусів VDL, які витіснили малорозмірні "маршрутки"

Валентин Ожго
logo11 лютого, 06:00
logo0
logo0 хв

Окрім зміщення термінів, що були прописані ТОВ "Подільськтранссервіс" за результатами конкурсу наприкінці грудня 2025 року, перевізник надав жителям громади карт-бланш: перші три дні роботи на усіх його маршрутах пасажири їздили безплатно.

Як пише Авто24, був ще один постулат привабливості, який відразу впав в око жителів громади. На маршрути №1А, №3 та №5 замість малорозмірних "маршруток" вийшли автобуси великої розмірної групи, які ще в перших числах січня анонсував директор підприємства Олександр Маланюк (див відео нижче).

Читайте також Водіїв для роботи на комерційному транспорті вчитимуть під відеонаглядом

Що за моделі і звідки

На лінію вийшли автобуси, що вже відпрацювали частину свого ресурсу в Нідерландах. Однак усі дев'ять закуплених пасажирських машин мають добротний технічний стан, гарно доглянуті як зовні, так і всередині.

Оббивка крісел не втратила товарного вигляду, що додає комфорту. Салони мають кондиціонери для літнього часу, що в умовах півдня країни дуже важливо.

Для зимової пори з мінусовими температури салон на 30 місць для сидячих пасажирів та понад пів сотні стоячих добре обігрівається.

Автобуси VDL не чадні

Технічний і санітарний стан автобусів марки VDL Berkhof Ambassador 180 та VDL Citea LLE-120 2013 2013 року випуску відповідають сучасним стандартам. Вони мають дозволений в Україні екологічний стандарт Євро-5, який є обов'язковим при ввезенні.

Читайте також Чиновники з Одеси "погоріли" на світлофорах


Низькопідлогові частково

Це не суцільно низькопідлогові машини, частково висока підлога є лише в задній частині, де концентруються сидячі місця. Низька підлога тут розміщена в проміжку перших до других дверей салону.

Тут передбачено кілька систе , спрямованих на ккомфорт та безпеку пасажирів. Фото: Подільска громада

Навпроти дверей у середній частині автобуса розміщено накопичувальну зону, зарезервовану для людей в кріслах колісних та дитячих колясок. Для зручностей заїзду та виїзду там встановлену відкидну рампу (пандус). Є й інші цікавинки, у тому числі навігаційний сервіс з онлайн-картою руху автобусів у застосунку (див. відео нижче).

Пасажирська логістика на позитиві

Робота нового перевізника на трьох маршрутах Подільської громади в пасажирів упродовж першої декади лютого нарікань не викликала, а ось позитивних відгуків вдосталь (див. відео місцевого телебачення внизу).

Читайте також За які гроші одеські перевізники обіцяють ухилянтів переправити за кордон

"Ми розуміємо, наскільки важливий громадський транспорт у повсякденному житті міста — для роботи, навчання, сімейних справ. Саме тому наша мета — зробити пересування Подільськом зручнішим, безпечнішим і приємнішим для кожного пасажира", – зазначає директор компанії Олександр Маланюк.

#Автоподія #Відео #Фото #Новини #Автобуси #Перевезення #Безпека дорожнього руху