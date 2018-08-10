У Міністерстві регіонального розвитку запропонували будувати перехоплюючі автостоянки на в’їзді до центральних районів міст.

З метою розвантаження центральних зон у великих містах країни в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України розглянуть можливість внести зміни до ДНБ "Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів", та проектуватимуть перехоплюючі парковки.

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Вони дозволять водіям залишати свої автівки, та рухатись до центру громадським транспортом. Про це повідомив на своїй сторінці у FB заступник міністра Лев Парцхаладзе.

"Практика створення перехоплюючих парковок для авто існує в багатьох країнах Європи і світу, адже це значно полегшує рух у великих містах, розвантажує центральні райони від надмірної кількості індивідуальних автомобілів. Таким чином, власник авто, заїжджаючи до центру міста, має можливість залишити свій автомобіль на парковці та перейти на громадський транспорт, щоб зручно дістатися до місця призначення. Тому в змінах до ДБН щодо автостоянок ми пропонуємо ввести можливість організації перехоплюючих парковок для авто у великих містах України", - написав він.

У Міністерстві вважають, що це значно зменшить затори на дорогах, підвищить екологічний стан міст та налагодить транспортний рух в центральних районах міст. Автостоянки мають бути розташовані поблизу залізничних станцій, авіаційних терміналів, станцій метрополітену, зупинок маршрутного таксі та іншого громадського транспорту, який курсує біля центральних районів міст.

Нагадаємо, що в Києві з'явились паркувальні кишені.