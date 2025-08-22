На Подільському мостовому переході повністю відкриють рух

У суботу, 23 серпня, на Подільському мостовому переході обіцяють повністю відкрити рух усіма смугами в обох напрямках, повідомляє Віталій Кличко.

По 4 смуги (дві для автівок і по одній громадського транспорту та велосипедистів) в кожному напрямку на ділянці від Набережно-Хрещатицької до Русанівських садів. А далі – по 2 смуги.

Також має відритись проїзд по обох частинах новозбудованого тунелю. Дорожники завершили роботи на найбільшому інфраструктурному об’єкті України загальною протяжністю 10 км.

На мосту, зокрема, облаштували велосипедні доріжки в обидва боки загальною довжиною понад 11 км. Передбачили смуги для громадського транспорту. Влаштували додатковий світлофор на перетині траси Подільського мостового переходу та вул. Центральна Садова зі зміною організації руху. Повністю облаштували транспортно-пересадковий вузол для пасажирів швидкісного трамвая та міської електрички. Наразі на об’єкті завершують деякі технічні роботи.

Нагадаємо, рух Подільським мостом через річку Дніпро зі з’їздом на вул. Петра Вершигори в напрямку просп. Романа Шухевича відкрили 1 грудня 2024 року. Тоді дозволили рух для легкових авто та міського пасажирського транспорту загального користування — дістатися з Троєщини до центру міста стало набагато швидше.