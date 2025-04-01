На ремонт фронтових доріг виділено понад 5 мільярдів гривень: як це пояснили у Кабміні

Це має покращити доставку в зону бойових дій техніки та боєприпасів, забезпечити підвезення жителям прифронтових міст і сіл товарів першої необхідності, а при необхідності – евакуацію населення та вивезення основних засобів виробництва. Про нове в кошторисі йдеться в повідомленні Мінрозвитку громад від 1.04.25 р.

"Воєнна логістика має працювати безперебійно – це одна з умов для підтримки обороноздатності. Це ті маршрути, якими щодня рухаються військові, проходить евакуація бійців та цивільних, доставляється гуманітарна допомога. Відновлення доріг у прифронтових регіонах напряму впливає на ефективність цих процесів, на порятунки життів", – наголосив віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

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Кошти цим же рішенням уряду розподілено. Державному агентству відновлення із зазначеної суми виділяється понад 2,6 мільярда гривень. Ці гроші адресно заявлено на ремонтні роботи та утримання зруйнованих або пошкоджених доріг загального користування державного значення, які використовуються для потреб Збройних Сил України.

Ще понад 2,5 мільярда гривень виділяється обласним державним адміністраціям. Призначення те саме – ремонтні роботи та утримання зруйнованих або пошкоджених доріг загального користування місцевого значення, які використовуються для потреб Збройних Сил України.

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Відтак всі дороги, на ремонт яких планується спрямувати кошти, використовуються для перевезення військових та гуманітарних вантажів. Там також пролягають евакуаційні маршрути з прифронтових територій.

Зазначається, що в першу чергу для повернення доріг в експлуатацію будівельні організації проведуть відновлення дорожнього полотна.