На ринку Норвегії майже не залишилось традиційних авто

Tesla Model Y
Згідно з даними Норвезької адміністрації автомобільних доріг (OFV), на які посилається autoconsulting.ua у червні 2025 року в країні було зареєстровано 17 799 нових електрокарів з 18 376 загальних нових реєстрацій. Таким чином, частка електричок склала рекордні 96,9%.
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Для порівняння: у червні 2024 року електромобілі становили 80% від усіх нових реєстрацій. Тобто приріст за рік склав 3 790 авто. Для довідки: у травні 2025 року зареєстровано 4 415 нових електромобілів.
У червні лише 577 транспортних засобів мали неповністю електричний привід:
- 152 плагін-гібрида (падіння на 83,7% порівняно з червнем 2024 року),
- 223 класичних гібриди (падіння на 89,1%),
- 142 дизельних авто – лише 0,8% ринку (проти 2% торік),
- 57 бензинових авто – 0,3% (проти 1% у 2024 році).
Загальна частка гібридів впала з 17% до 2% за рік.
- Топ-10 електромобілів у червні 2025:
- Tesla Model Y – 5 004 шт.
- Toyota bZ4X – 825 шт.
- VW ID.4 – 714 шт.
- Tesla Model 3 – 639 шт.
- BYD Sealion 7 – 604 шт.
- VW ID.3 – 573 шт.
- Skoda Enyaq – 461 шт.
- Volvo EX30 – 433 шт.
- VW ID.7 – 428 шт.
- Volvo EX40 – 384 шт.
Загалом за перше півріччя 2025 року в Норвегії було продано 75 515 нових авто — це на 23% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.