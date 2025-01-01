На ринку Норвегії майже не залишилось традиційних авто

Згідно з даними Норвезької адміністрації автомобільних доріг (OFV), на які посилається autoconsulting.ua у червні 2025 року в країні було зареєстровано 17 799 нових електрокарів з 18 376 загальних нових реєстрацій. Таким чином, частка електричок склала рекордні 96,9%.

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Для порівняння: у червні 2024 року електромобілі становили 80% від усіх нових реєстрацій. Тобто приріст за рік склав 3 790 авто. Для довідки: у травні 2025 року зареєстровано 4 415 нових електромобілів.

У червні лише 577 транспортних засобів мали неповністю електричний привід:

152 плагін-гібрида (падіння на 83,7% порівняно з червнем 2024 року),

223 класичних гібриди (падіння на 89,1%),

142 дизельних авто – лише 0,8% ринку (проти 2% торік),

57 бензинових авто – 0,3% (проти 1% у 2024 році).

Загальна частка гібридів впала з 17% до 2% за рік.

Топ-10 електромобілів у червні 2025: Tesla Model Y – 5 004 шт. Toyota bZ4X – 825 шт. VW ID.4 – 714 шт. Tesla Model 3 – 639 шт. BYD Sealion 7 – 604 шт. VW ID.3 – 573 шт. Skoda Enyaq – 461 шт. Volvo EX30 – 433 шт. VW ID.7 – 428 шт. Volvo EX40 – 384 шт.

Загалом за перше півріччя 2025 року в Норвегії було продано 75 515 нових авто — це на 23% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.