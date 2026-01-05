На скільки побільшало бронемашин класу MRAP у ЗСУ

Статистику про 25-відсоткове зростання вчора на сайті Міноборони опублікувала пресслужба оборонного відомства, посилаючись на главу Міністерства оборони Дениса Шмигаля.

Нагадаємо, Денис Шмигаль продовжує керувати цим відомством, хоча днями прийняв пропозицію очолити Міністерство енергетики з одночасним обійманням посади першого віце-премʼєра.

Мова йде про "колісниці"

Вказуючи на таке масштабне зростання, керівник відомства наголосив, що мова йде "про колісні бронеавтомобілі різних моделей вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть виконувати широкий спектр тактичних завдань на полі бою".

"Частина цих спеціальних броньованих автомобілів виготовлена за схемою MRAP (захист проти мін і засідок). Такі машини мають V-подібну форму днища для розсіювання енергії вибуху, спеціальні амортизуючі крісла, а також конструктивно складаються з монолітної бронекапсули і зовнішніх вибухопоглинаючих агрегатів: коліс, шасі, двигуна", – уточнив Денис Шмигаль.

Військова таємниця тут виправдана

Щоправда, конкретної кількості отриманих бронеавтівок очільник оборонного відомства не назвав, вказавши, що така техніка використовується для "перевезення особового складу та необхідних вантажів, вогневої підтримки підрозділів, медичної евакуації тощо".

