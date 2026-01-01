На скільки зріс пенсійний збір при першій реєстрації авто

З 1 січня 2026 року в Україні діятимуть оновлені параметри розрахунку збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, який сплачується під час першої державної реєстрації легкових автомобілів пише autoconsulting.com.ua.

Базовим показником для визначення ставок є прожитковий мінімум для працездатних осіб, який, відповідно до державного бюджету на 2026 рік, встановлено на рівні 3328 гривень.

Як формується ставка пенсійного збору

Розмір збору залежить від вартості автомобіля та кратності прожиткового мінімуму, встановленого станом на 1 січня 2026 року. Законодавством передбачено три ставки.

3 відсотки застосовується, якщо вартість автомобіля не перевищує 165 прожиткових мінімумів.

4 відсотки сплачується у разі, якщо вартість перевищує 165, але не перевищує 290 прожиткових мінімумів.

5 відсотків застосовується, якщо вартість автомобіля перевищує 290 прожиткових мінімумів.

Грошові пороги у 2026 році

З урахуванням прожиткового мінімуму 3328 гривень у 2026 році діятимуть такі фактичні межі вартості автомобіля (без ПДВ).

До 549 120 гривень включно — ставка 3 відсотки.

Понад 549 120 гривень, але не більше 965 120 гривень — ставка 4 відсотки.

Понад 965 120 гривень — ставка 5 відсотків.

Що вважається об’єктом оподаткування

Об’єктом оподаткування є вартість легкового автомобіля, зазначена у договорі купівлі-продажу, договорі міни, вантажно-митній декларації, акті експертної оцінки або в інших офіційних документах, що підтверджують ціну транспортного засобу. Розрахунок пенсійного збору здійснюється без урахування податку на додану вартість.

Коли сплачується пенсійний збір

Збір сплачується під час першої державної реєстрації легкового автомобіля в Україні незалежно від того, чи є транспортний засіб новим або вживаним. Ключовою умовою є саме перша реєстрація на території України.

Хто звільняється від сплати

Від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування під час першої реєстрації звільняються легкові автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами, незалежно від їх кількості.

Контекст для автомобільного ринку

Збереження чинної шкали пенсійного збору у 2026 році означає, що держава підвищує фіскальне навантаження на покупців автомобілів опосередковано – фактичні суми платежів автоматично зростають разом із підвищенням прожиткового мінімуму. Для покупців авто з середнього та вищого цінового сегмента це означає додаткові витрати під час першої реєстрації, тоді як електромобілі й надалі залишаються повністю звільненими від цього платежу.