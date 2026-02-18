BYD вирішив підкорити Японію: перша модель Racco уже майже там

Підставою для такого твердження є те, що у популярному для японської міської мережі сегменті традиційно домінують місцеві бренди Honda, Suzuki та Nissan. Жодної конкуренції від іноземних виробників там не було й нічого подібного японці не очікували.

Як пише electrek.co, прихід електричного кей-кара з логотипом BYD сприймається як "маленька революція". Станеться таке вже нинішнього літа.

Там, де BYD Racco не чекали

Першу появу BYD Racco в Японії на минулорічному Japan Mobility Show всерйоз ніхто не сприйняв саме в сегменті кей-карів. Заявка на частину ніші в групі електричних мінікарів насторожила лише японських менеджерів, оскільки це був перший кей-кар, виготовлений автовиробником за межами Японії.

І хоча до офіційного старту продаж ще кілька місяців, адже BYD пообіцяв старт продаж Racco на нинішнє літо, нова машина вже викликала ажіотаж своїми можливостями та ціною.

Електричний кей-кар для кожного

За прикладом японців, які "підсіли" на доступні за ціною та достатньо малі для вузеньких міських вулиць акумуляторні машини, BYD не планує робити машину дорогою

Офіційно цінник не розкрито, але очікується, що Racco коштуватиме приблизно 2,5 мільйона єн, тобто 16 300 доларів США. Це фактично в одному ціновому діапазоні з Nissan Sakura та Mitsubishi eK X EV, що продаються в Японії.

Квадратний та елегантний

За дизайном "квадратно-гніздового" компонування автомобіль відрази не викликає - елегантна машина як для сімейного використання, так і для молоді. Інтер'єр виконано у стилі "океанської естетики".

Машина має 4-дверну архітектуру. При цьому задні двері тут купейного типу - зсувні, а не стулкові, що зручно в тісних японських дворах та на куцих стоянках. Салон розрахований на чотирьох (2+2).

Для міської логістики саме те

Габарити вписуються у вимоги класу: 3395 мм завдовжки, 1475 мм завширшки та 1800 мм заввишки. Тут достатньо місця під силовий блок та багажник.

Машина матиме спереду електричний двигун та акумулятор LFP місткістю 20 кВт-год від FinDreams компанії BYD. Його потенціалу вистачить на 180 км (112 миль).

Європа хай почекає

Про постачання малюка BYD Racco на європейський ринок нічого не повідомляється.