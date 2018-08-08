Нові знаки біля посту патрульної поліції в селі Чутове попереджають про контроль швидкості та фіксацію порушень ПДР.

На автодорозі М-03 "Київ-Харків" в селищі Чутове встановили нові дорожні знаки. Про це повідомили у Службі автомобільних доріг Полтавщини.

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На виконання окремого доручення Міністерства інфраструктури України та "Укравтодору", працівники ДП "Полтавський облавтодор" облаштували місця концентрації ДТП біля посту патрульної поліції. Нові знаки попереджають про контроль швидкості та фіксацію порушень ПДР.

Нагадаємо, що вже з вересня почне працювати закон, про фото та відео фіксацію порушень ПДР. Камери будуть фіксувати порушення швидкісного режиму, а власник автомобіля (не водій) буде автоматично визнаватися винним у правопорушенні та отримуватиме штраф поштою.