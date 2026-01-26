На українських заправках дизель вже по 70-73 гривні за літр

Ще у п’ятницю заступник міністра енергетики Микола Колісник публічно запевняв, що підстав для цінових коливань на пальне немає. Проте вже за кілька днів низка операторів АЗС на хвилі морозів і зростання попиту ціни на зимовий дизель знову поповзли вгору.

Літр арктичного ДП нині коштує 70-73 гривень, і для багатьох водіїв це стало неприємним, але вже знайомим сюрпризом, пишуть в Авто24.

Чому дизель знову дорожчає

Головний тригер нинішнього стрибка — підвищення попиту. Пальне потрібне не лише для заправки автомобілів, але й генераторів. Особливо – арктичне, яке не повинне замерзати під час низьких температур.

Друга причина – ослаблення гривні. Курс євро в Україні в найбільших банках уже перевищив психологічну позначку у 51 гривню, а саме в євро український ринок купує значну частину імпортного дизеля. Для трейдерів це означає автоматичне зростання собівартості ще до того, як пальне фізично потрапить у резервуари АЗС.

Наступний фактор — ціна на світовому ринку. Котирування нафти й нафтопродуктів у світі знову пішли вгору, а зимові сорти дизеля традиційно дорожчі у виробництві. Арктичне пальне потребує глибшої переробки та спеціальних компонентів, і це закладається у кінцеву ціну.

Не менш важливу роль відіграє логістика. Зимою вона стає складнішою та дорожчою: обмеження на маршрутах, погодні ризики, зростання вартості перевезень. Усе це додає кілька гривень до кожного літра ще до моменту роздрібного продажу.

Окремий пункт — податкові новації. Акцизи на пальне вчергове підвищились з початку 2026 року, а зараз минулорічні запаси вичерпались.

Чому обіцянки не працюють

Формально посадовці мають рацію: прямого дефіциту дизеля немає. Але ринок живе не лише дефіцитом. Коли попит зростає через морози, а водії масово переходять на зимові та арктичні сорти, оператори отримують можливість коригувати ціни «на випередження». І користуються цим, особливо коли валютний курс і світовий ринок дають зручне пояснення.

Що це означає для водіїв

70 гривень за літр арктичного дизеля — це вже нова реальність цієї зими. Для комерційного транспорту та дизельних легковиків це означає суттєве зростання витрат на експлуатацію. І якщо морози затягнуться, а євро не відкотиться назад, нижчих цін найближчим часом чекати не варто.