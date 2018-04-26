На сьогоднішньому засіданні Київради буде розглянуто питання про виділення досить великої суми на встановлення в'їзних знаків.

Сьогоднішнє пленарне засідання Київради цілком і повністю присвячене коригуванню бюджету та програми економічного і соціального розвитку Києва 2018. Одна з додаткових позицій (КБП 1517470) передбачає виділення 13,3 млн грн на встановлення в'їзних знаків в Київ. Про це повідомляє депутат Київради Олександр Пабат.

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Нагадаємо, що мер столиці давно був не задоволений презентабельністю в'їздів в Київ. Він впевнений, що на в'їзді в різні міста світу повинні бути розташовані символи цих населених пунктів. "Зокрема, в Берліні – ведмідь, у Бремені – велика скульптура бременських музикантів. В той же час коли заїжджаєш в Київ, бачиш лише невеликі таблички з назвою міста", – зазначив Кличко.