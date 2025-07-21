На Вінниччині екзаменатор відмовився від хабаря за успіх на іспиті з водіння

У місті Шаргород 19-річна мешканка Могилів-Подільського району перед початком практичного іспиту хотіла передати екзаменатору сервісного центру МВС 300 доларів США.

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У такий спосіб дівчина сподівалася отримати посвідчення водія, не докладаючи зусиль – “купити” успішний результат іспиту.

Співробітник сервісного центру МВС одразу повідомив про інцидент правоохоронні органи. Вчинок громадянки кваліфікують як спроба підкупу службової особи, за що передбачено кримінальну відповідальність.

У головному сервісному центрі МВС нагадують, для отримання посвідчення водія, необхідно виконати наступні дії: