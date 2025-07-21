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На Вінниччині екзаменатор відмовився від хабаря за успіх на іспиті з водіння

На Вінниччині викрили спробу "купити" успішний результат практичного іспиту. Тепер дівчині, яка пропонувала хабар, загрожує кримінальна відповідальність.
На Вінниччині екзаменатор відмовився від хабаря 300 доларів - Auto24

ФОТО: freepik.com|

Іспит з водіння

Євген Гудущан
logo22 липня, 16:10
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У місті Шаргород 19-річна мешканка Могилів-Подільського району перед початком практичного іспиту хотіла передати екзаменатору сервісного центру МВС 300 доларів США.

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У такий спосіб дівчина сподівалася отримати посвідчення водія, не докладаючи зусиль – “купити” успішний результат іспиту.

Співробітник сервісного центру МВС одразу повідомив про інцидент правоохоронні органи. Вчинок громадянки кваліфікують як спроба підкупу службової особи, за що передбачено кримінальну відповідальність.

У головному сервісному центрі МВС нагадують, для отримання посвідчення водія, необхідно виконати наступні дії:

  • Пройти медичний огляд.
  • Підготуватись до теоретичного іспиту самостійно або в акредитованій автошколі.
  • Скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС.
  • Пройти практичне навчання в акредитованій автошколі.
  • Скласти практичний іспит у сервісному центрі МВС.
#Водійське посвідчення #Новини #Автоподія