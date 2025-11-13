На які авто можна встановлювати індивідуальні номерні знаки

Індивідуальні номерні знаки (ІНЗ) залишаються полярною послугою сервісних центрів МВС, адже дозволяють персоналізувати автомобіль, не порушуючи вимог законодавства. Водночас варто знати, що порядок їх виготовлення, закріплення та використання чітко визначений нормативними актами.

Читайте також: Як отримати майже однакові індивідуальні номерні знаки

На які транспортні засоби дозволено встановлювати ІНЗ

Порядок виготовлення та обліку індивідуальних номерних знаків визначено наказом МВС України №174 від 11 березня 2016 року (у редакції від 26 грудня 2018 року), а правила їх закріплення — постановою Кабінету Міністрів №1388 від 7 вересня 1998 року.

Відповідно до цих документів, ІНЗ можна встановлювати на такі транспортні засоби:

легкові автомобілі;

вантажні автомобілі;

автобуси;

мотоцикли, моторолери та мопеди.

Такі номерні знаки виготовляються за індивідуальним замовленням власника транспортного засобу та містять комбінацію літер, цифр або слів, обрану згідно з чинними вимогами.

На які транспортні засоби ІНЗ не встановлюються

Згідно з пунктом 45 Порядку №1388, індивідуальні номерні знаки не можуть бути встановлені на причепи, напівпричепи, причепи-дачі чи інші причіпні транспортні засоби.

Таке обмеження пояснюється технічними характеристиками конструкції номерних знаків та вимогами до реєстраційних номерів, визначеними наказом МВС №166 від 2 березня 2021 року.

Основні правила для власників ІНЗ

ІНЗ видається на конкретний транспортний засіб і закріплюється за власником.

У разі перереєстрації або зміни власника знак може бути залишений за колишнім власником для подальшого використання.

ІНЗ має відповідати встановленим вимогам щодо розміру, кольору, формату та не містити неприпустимих позначень.

Код регіону на ІНЗ повинен відповідати місцю реєстрації транспортного засобу.

Читайте також: Обираємо автомобіль для батьків: які чинники варто врахувати

ІНЗ не підлягають платному зберіганню в сервісних центрах МВС — власник може зберігати їх самостійно для подальшого використання.

Як замовити індивідуальний номерний знак

Замовлення ІНЗ можна здійснити через Кабінет водія або безпосередньо у сервісному центрі МВС. Онлайн доступні такі опції:

перевірка наявності бажаної комбінації символів;

оформлення заявки;

отримання інформації про вартість і проведення оплати.

Індивідуальний номерний знак — це не лише засіб персоналізації автомобіля, а й повноцінний державний реєстраційний номер, що має юридичну силу. Встановлення таких знаків на транспортні засоби, які не передбачені законодавством (наприклад, причепи), є порушенням установленого порядку.