На заході країни проклали нові маршрути для складання практичних іспитів

У сервісних центрах МВС Хмельницької, Тернопільської та Чернівецької областей з 7 січня 2026 року розширено перелік маршрутів для складання практичних іспитів на водійські категорії.

У МВС зазначають, що оновлення маршрутної мережі дозволяє рівномірніше розподіляти транспортні потоки під час проведення іспитів, зменшувати навантаження на окремі вулиці та забезпечувати більш об’єктивну оцінку практичних навичок керування транспортними засобами в реальних дорожніх умовах. Нові маршрути ввели у наступних регіонах:

Хмельницький

Кількість екзаменаційних маршрутів збільшено з 12 до 20. Оновлена схема охоплює як центральні магістралі з інтенсивним рухом, так і спокійні житлові райони, що дозволяє перевіряти вміння керування в різних умовах трафіку.

Кам’янець-Подільський, Хмельницька область

Додано 6 нових маршрутів, загальна кількість зросла до 15. Вони проходять ділянками з різною конфігурацією дорожньої мережі та різним рівнем транспортного навантаження.

Старокостянтинів, Хмельницька область

Маршрутну мережу доповнено 8 напрямками, усього тепер 15 маршрутів. Це дозволяє комплексно оцінювати готовність кандидатів до керування в міських умовах.

Підгородне, Тернопільська область

Запроваджено 10 нових маршрутів, які охоплюють житлові квартали, вулиці з різною інтенсивністю руху та складні перехрестя.

Кременець, Тернопільська область

Перелік маршрутів збільшено на 5. Нові напрямки включають підйоми та спуски, перехрестя різних типів і ділянки з обмеженою оглядовістю.

Угринь, Тернопільська область

Додано 5 маршрутів, що проходять через житлову забудову та вулиці з помірним трафіком, характерним для невеликих населених пунктів.

Чернівці

У місті впроваджено 10 нових маршрутів. Вони охоплюють центральні вулиці, ділянки з активним пішохідним рухом, смуги громадського транспорту та зони зі змінною організацією руху.

Кельменці, Чернівецька область

Маршрутну мережу розширено на 6 напрямків, які проходять через житлові райони та перехрестя різних типів.

Практичне значення для кандидатів у водії

Оновлені маршрути передбачають відпрацювання проїзду регульованих і нерегульованих перехресть, ділянок з круговим рухом і пішохідних зон, виконання маневрів паркування, розворотів та об’їзду перешкод, а також керування транспортним засобом у щільному міському потоці та спокійних житлових районах. У МВС підкреслюють, що такий підхід сприяє кращій підготовці водіїв до реальних дорожніх ситуацій.

Ознайомитися з актуальними маршрутами для складання практичних іспитів можна на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС.