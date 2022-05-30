Поліцейські затримали чоловіка, який мав з собою картки на пальне на 3,5 млн грн.

На Запоріжжі поліцейські викрили чоловіка, який торгував талонами на пальне комунальних підприємств із Мелітополя. Про це повідомляє прес-служба департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Читайте також: Уряд готується повернути держрегулювання цін на пальне

Зазначається, що на блокпосту при в’їзді в Запоріжжя співробітники управління стратегічних розслідувань затримали 43-річного чоловіка. У його сумці були картки на пальне на загальну суму майже 3,5 млн грн.

Як з'ясувалося, вилучені у нього картки колись належали комунальним, зокрема й медичним підприємствам, які розташовано в Мелітополі. Затриманий розповів, що ці картки він мав продати, а отримані кошти — передати невідомим йому особам. Для цього вони виходять із ним на зв'язок і повідомляють про місце й спосіб передачі коштів. Робить так не вперше: наприкінці квітня вже реалізував талони на пальне на 650 тисяч гривень. Тоді за виконану роботу отримав 50 тисяч гривень.

Під час огляду особистих речей у чоловіка вилучили картки на пальне на майже 3,5 млн грн. За цим фактом слідчі відділу поліції № 6 Запорізького райуправління поліції відкрили кримінальне провадження.