На злиту з тепловозів солярку постійні клієнти мали знижки

Для приховування такої кількості виведеної з обігу солярки ділки вносили до журналів обліку недостовірну інформацію, це давало підстави офіційно списувати пальне. За один "вихід" працівники залізниці зливали до 2000 літрів дизеля.

Як повідомляє поліція Києва, розлите у каністри пальне потім за готівку продавали постійним клієнтам. Це було добре організована схема з конкретним розподілом обов'язків.

Читайте також На Тернопільщині дизельне пальне зливали з тепловозів та продавали

Крали й збували організовано

В ході розслідування слідчі Солом’янського управління поліції Києва та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції повністю розкрили схему. В цій справі ролі були розписані чітко: хтось відповідав за злив пального, хтось за логістику, збут, а хтось за облік виведеного з обігу і пущеного в роздріб дизеля.

В групі були відповідальні за комунікацію з клієнтами, бухгалтерію та розподіл отриманих коштів. На чолі всієї групи стояв машиніст локомотивних бригад депо "Дарниця".

Брали ділків на гарячому й прямо на робочому місці. Фото: оперативна зйомка

Як діяла схема

Сама технологія була не дуже складною. Фігуранти справи за домовленістю здійснювали в глухих безлюдних місцях злив дизельного пального з баків тепловозів серії ЧМЕ3. Зазвичай це відбувалося в зоні маневрових робіт на станціях Дарниця та Київ-Пасажирський.

Найкращим періодом для "експропріації" у держави пального були нічні зміни. Пальне вночі чи дуже рано вранці зливали в каністри й зберігали у спеціально відведених місцях.

Читайте також Тим пальним шкідливо заправляти навіть "горбатого" ЗАЗ-965

Без рекламацій на якість пального

Раз у три дні наповнену тару вивозили на спеціально облаштованому автомобілі до власних гаражів. Надалі дизельне пальне реалізовували за готівку за розгалуженою клієнтською базою. Звісно, ціну виставляли трохи меншою від АЗС, що приваблювало.

Втім, якість дизеля була відмінна – "Укрзалізниця" закуповує сертифіковане пальне у перевірених виробників.

Слідством встановлено

Задокументовано щонайменше 10 фактів викрадення пального. В ході слідства правоохоронці провели кілька десятків санкціонованих обшуків за місцями зберігання, проживання та роботи фігурантів на території Київської, Житомирської, Чернігівської областей та міста Києва.

Багаторазова тара порожньою ніколи не стояла – злитий з баків тепловозів дуже якісний дизель у продажу був постійно. Фото: оперативна зйомка

З місць зберігання краденого вилучили дизельне пальне, чорнові записи, транспортні засоби, документацію, мобільні телефони та інші речові докази. Це все підтверджує злочинні дії, здійснені в умовах воєнного часу.

Це не просто крадіжка, це – диверсія

У редакції Авто24 вважають, що такі дії можна кваліфікувати як диверсію проти критичної інфраструктури держави. Це пов'язано з тим, що залізниця забезпечує перевезення військових вантажів, гуманітарної допомоги, евакуацію населення.

Зрештою, така логістична робота спрямована на стабільність економіки і кожен вкрадений літр пального послаблює обороноздатність і життєзабезпечення країни.

Читайте також Троє військових крадіїв пального про армійську пенсію можуть забути

Що інкримінують ділкам

Двом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України. В ній йдеться про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Після проведення необхідних процесуальних дій буде ухвалено рішення про повідомлення підозр іншим учасникам схеми.

Скільки "світить"

За вчинення злочину за згаданою статтею Кримінального кодексу передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.