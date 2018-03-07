На автосалоні в Женеві тюнінгова компанія Mansory представила моделі з дуже незвичним тюнінгом.

Компанія Mansory відома своїми незвичними рішеннями щодо тюнінгу автомобілів, однак на цьогорічному Женевському автосалоні 2018 вразила особливо. Вона представила кілька преміум-автомобілів у виконанні “мармур”.

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Малюнок, схожйи чи то на мармурову плиту, чи на пам'ятник після засідання голубів, прикрашає капот та “губи” бамперів автомобілів Porsche Panamera Sport Turismo та Mercedes S-63 AMG. Поки що невідомо про вартість такого тюнінгу, однак навряд чи він буде меншим за дві ціни даних авто. Насолоджуйтесь!

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