Найбільше зимове випробування електромобілів у світі провели в Китаї: хто став найкращим

Організатором випробувань виступило Autohome — найбільше автомобільне медіа Китаю. Близько сотні автоекспертів доставили тестові машини до міста Якеші, де вони оцінювали реальний запас ходу, стабільність роботи в мороз, ефективність заряджання, керованість на льоду та снігу та енергоспоживання.

Тести проводилися в умовах сильного вітру, ожеледиці та неідеального дорожнього покриття. Середня швидкість руху становила 70–80 км/год, що відповідає типовому режиму експлуатації в Китаї.

Чому електромобілі втрачають запас ходу взимку

Результати не стали сюрпризом для інженерів. Літій-іонні батареї не люблять холод, і це проявляється одразу в кількох аспектах:

електроліт стає густішим, зростає внутрішній опір;

батарея витрачає енергію на власний підігрів;

салонне опалення додатково “з’їдає” заряд.

У результаті більшість електромобілів втратили понад 50% заявленого запасу ходу. Важливо й те, що реальні показники порівнювалися з рейтингами CLTC, які самі по собі вважаються досить оптимістичними, тож падіння виглядає ще драматичнішим.

Хто показав найкращі результати

Найуспішнішими виявилися седани, що логічно — краща аеродинаміка та менша маса дають перевагу в екстремальних умовах. Лідером тесту став Xpeng P7, який проїхав 366,7 км, зберігши 53,9% від свого номінального запасу ходу. За ним ідуть Yangwang U7 та Zeekr 001.

Як виступили Tesla

Tesla Model 3 змогла увійти до топ-5, зберігши майже половину свого номінального запасу ходу — дуже гідний результат за температур нижче –20 °C. Водночас Tesla Model Y та Model YL опинилися значно нижче в рейтингу (29-те та 31-ше місця), з показниками близько 35–36% від CLTC. Цікаво, що низка китайських кросоверів — Xiaomi SU7, Aito M7, Nio ES8 — показали кращі зимові результати, ніж Model Y, що свідчить про серйозний прогрес місцевих брендів у терморегуляції батарей.

Енергоефективність: ще один важливий показник

Окремо вимірювалося споживання енергії на 100 км. Тут найкраще проявили себе компактні та легкі моделі:

BYD Seagull і Geely Xingyuan — ~23,5 кВт-год/100 км;

BYD Seal 06 — 24,6 кВт-год;

Wuling Bingo S і Tesla Model 3 — 24,9 кВт-год.

Навіть у таких суворих умовах Model 3 підтвердила статус одного з найефективніших електромобілів у світі.

Головний висновок

Такі тести не варто сприймати як вирок електромобілям. Умови Монголії — це крайній сценарій: сильний мороз, вітер, погані дороги та постійно увімкнене опалення. В реальному житті більшість водіїв не стикається з настільки жорсткими факторами одночасно. Втім, результати чітко показують: аеродинаміка, маса та ефективна система термоконтролю батареї мають вирішальне значення. І хоча китайські бренди домінували в рейтингу, Tesla Model 3 вкотре довела, що залишається еталоном ефективності.