Найбільший електричний позашляховик Китаю Nio ES9 незабаром дебютує на ринку

Модель стане найбільшим електричним позашляховиком бренду та загалом одним із найбільших електрокарів, доступних на китайському ринку. ES9 розташується вище за ES8 і матиме акцент не на драйві, а на розмірі, комфорті й статусі, пише Carscoops.

Розміри рівня Escalade

За даними Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю, Nio ES9 має вражаючі габарити: довжину в 5365 мм, ширину — 2029 мм, висоту — 1870 мм та колісну базу, що становить 3250 міліметрів. Це робить ES9 на 85 мм довшим, на 29 мм ширшим і на 70 мм вищим за ES8. Для наочності, за своїми розмірами ES9 розташовується між стандартним Cadillac Escalade та подовженим Escalade ESV.

Стриманий дизайн без зайвих емоцій

Візуально Nio ES9 зберігає фірмову стилістику бренду, але виглядає ще більш масивно та солідно. Передня частина стала більш вертикальною та квадратною, що підкреслює статус моделі. Серед ключових елементів:

розділені денні ходові вогні та основні фари;

велика імітація решітки радіатора;

чорна декоративна смуга внизу бампера;

LiDAR-датчик на даху.

Задня частина максимально стримана й має суцільну світлодіодну лінію ліхтарів і майже повну відсутність декоративних елементів. При цьому ES9 не намагається виглядати спортивним. Також відомо, що покупцям запропонують висувні бічні підніжки, кілька дизайнів колісних дисків і вибір між чорними або сріблястими акцентами кузова.

Потужність

Хоча ES9 створений не для драйверів, з технічного боку він зовсім не слабкий. Позашляховик оснащується двома електродвигунами: на 241 к.с. на передній осі й 456 к.с. на задній. Сумарна потужність становить 697 “конячок” з 700 Нм крутного моменту. Це забезпечує впевнений розгін і запас тяги за будь-яких умов, навіть з повністю завантаженим салоном. Відомо, що акумулятор постачатиме CATL й він матиме ємність 102 кВт-год. Даних про швидкість заряджання поки немає.

Однак, для клієнтів бренду швидкість заряджання не є пріоритетом, оскільки перевага Nio полягає у розвиненій мережі станцій заміни батарей в Китаї. ES9 підтримуватиме фірмову технологію, яка дозволяє замінити розряджену батарею на повністю заряджену менш ніж за три хвилини.

Коли чекати прем’єру

Повноцінна презентація Nio ES9 очікується найближчими місяцями, а старт продажів на внутрішньому ринку Китаю має відбутися невдовзі після дебюту. Плани щодо експорту або виходу на інші ринки поки що не підтверджені.