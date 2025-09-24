Найдоступніша модель Huawei за $22 тисячі стала бестселером в Китаї всього за годину

Як пише CarNewsChina, компанія Huawei також має ще 4 окремих бренди на ринку Китаю: Aito, Stelato, Luxeed та Maextro. Зазначається, що новий кросовер Saic H5 має розміри 4780/1910/1664 мм у довжину, ширину і висоту відповідно, з колісною базою у 2840 мм. Автомобіль доступний з подовжувачем запасу ходу, або в електричному виконаннях.

Варіант EREV використовує 1,5-літровий двигун на 97 к.с., що виконує функцію генератора заряду акумуляторної батареї ємністю 32,6 кВт-год. Потужність електромотора становить 150 кВт (201 к.с.), а запас ходу на електротязі – 235 кілометрів. Водночас комбінований запас ходу – до 1360 кілометрів. Обидва значення вказані за циклом CLTC.

Повністю електрична версія оснащена електромотором потужністю 150 або 180 кВт (241 к.с.), а також батареями ємністю 64,6 або 80 кВт-год, залежно від комплектації. Менший блок забезпечує до 535 кілометрів на одному заряді, тоді як більший акумулятор забезпечує до 655 кілометрів. Перелік стандартного оснащення моделі дуже широкий.

У салоні є 15,6-дюймовий центральний екран керування, прямокутна панель приладів за D-подібним кермом, швидка бездротова зарядка мобільного телефону потужністю 50 Вт, панорамний дах, задні сидіння з можливістю регулювання кута нахилу спинки та фонове освітлення. Передній багажник має стандартний об'єм 124 літри, а задній — 601 літр.

Топові версії також мають LiDAR, 12 ультразвукових радарів, три 4D міліметрові радари та 11 камер високої чіткості. Вартість Saic H5 починається від 159 800 юанів (22 500 доларів), тоді як ціна флагманської версії становить 199 800 юанів ($28 100). За словами Saic, кросовер отримав 10 000 замовлень протягом години після запуску в Китаї.