Як будували найдовший у світі автомобільний тунель

Відкриття швидкісної автомагістралі Урумчі-Юль зроблено після п'яти років і восьми місяців будівництва. Як пише Сіньхуа/Ху Хуху, побудована на ній підземна дорога створює швидший коридор "північ-південь" через Сіньцзян для сприяння регіонального сполучення та соціально-економічному розвитку.

Зазначається, що тунель Тяньшань Шенлі на сьогодні є найдовшим у світі автомобільним тунелем. Його довжина сягає 22,13 кілометра. Для перетину гір Тяньшань замість трьох годин потрібно лише 20 хвилин.

При цьому час у дорозі по відкритій у той же день швидкісній автомагістралі між Урумчі та Корлою скоротився з приблизно семи годин до приблизно 3,5 годин.

Технологічний та з багатьма інноваціями

Тунель було прокладено на максимальну глибину 1112 метрів. Сучасна інженерія розцінює це як технічне досягнення, що підкреслює масштаб та амбітність інфраструктурного проекту.

Конструктивно Тяньшаньський Шенлі задуманий як складна підземна система, що базується на схемі «три тунелі плюс чотири вертикальні шахти», визначеній на етапі проектування.

В основі є два паралельні тунелі, що забезпечують чотири смуги руху. Вони відповідають стандартам автомагістралей, з розрахунковою швидкістю 100 кілометрів на годину.

На передньому плані аерофотознімок з дрона, де видно вїзд та виїзд з тунелю Тяньшань Шенлі на північному заході Китаю. Фото: Сіньхуа/Ху Хуху

Між ними проходить третій центральний сервісний тунель, призначений для забезпечення безпеки, рятувальних робіт, технічного обслуговування та системної підтримки.

Безпека людей стала пріоритетною

Запроваджена конфігурація дозволяє відокремити транспортні потоки від допоміжної інфраструктури, покращуючи управління надзвичайними ситуаціями та зменшуючи експлуатаційні ризики в такому довгому тунелі.

Перехресні з'єднання між трьома тунелями, побудовані через рівні проміжки часу, забезпечують швидку евакуацію користувачів та доступ для екстрених транспортних засобів у разі аварії.

Інфраструктура об'єднує систему вентиляції, розмір якої відповідає рекордній довжині конструкції, мережі пожежної безпеки з водяними завісами та туманоутворенням, датчики пожежної сигналізації та густу мережу аварійних з'єднань.

Є 81 шлях евакуації пішоходів та 30 шляхів евакуації транспортних засобів, а також п'ять аварійних станцій, здатних реагувати протягом п'яти хвилин з будь-якої точки тунелю.

Ось так зблизька виглядає в'їзд у всепогодний, високоефективний транспортний коридор великої місткості, що з'єднує міські кластери на півночі та півдні Сіньцзяну. Фото: Сіньхуа/Ху Хуху



Все нижче, нижче і нижче...

Заглиблення в окремих місцях до позначки 1 112,2 метра під поверхнею зумовлено кількома причинами. На цій глибині проєкт включає чотири вертикальні шахти, які мали вирішальне значення як під час будівництва, так і для експлуатації інфраструктури.

Скажімо, шахта номер два, глибиною 707 метрів, є найглибшою з коли-небудь побудованих для автомобільного тунелю. За словами проєктувальників, ці шахти виконують важливі функції вентиляції, евакуації диму у разі пожежі, аварійного доступу та транспортування матеріалів і персоналу.

На випадок подій часу Х

Взагалі тунель має подвійне призначення, хоча про це ні проєктувальники, ні будівельники жодним словом не обмовилися. Однак на деяких відео часто проскакують кадри з прихованими конструкціями герметичного перекриття та повного закриття тунелів від зовнішнього світу.

Таким чином у випадку ядерної катастрофи тунель з численними допоміжними приміщеннями стає надійним протирадіаційним укриттям. Ймовірно, там уже закладено запаси води, медикаментів, харчових продуктів, товарів побутової номенклатури тощо, що є звичайною практикою під час експлуатації таких штучних споруд як от тунелі, лінії метро тощо.

Зліва видніється коридор, яким спокійно може проїхати автомобіль, а попереду добре вгадується конструкція для повного герметичного перекриття тунелю на кштал задраєних відсіків на підводному човні. Фото: Сіньхуа/Ху Хуху

За сучасними технологіями будівництва

Спорудження тунелів вимагало використання передових технологій земляних та гірських робіт, зокрема для центрального тунелю. Там китайська будівельна організація запустила в роботу дві бурові машини великого діаметра. Вони пробивалися крізь гірську породу з різних сторін за своїми траєкторіями.

Бурові установки Tianshan та Shengli мають довжину 282 метри, вагу приблизно 2000 тонн та діаметр виїмки 8,43 метра. Кожна машина оснащена 58 роторними фрезами та була розроблена для роботи в дуже мінливих геологічних умовах.

Дві бурові установки для видобутку корисних копалень працювали одночасно на північному та південному схилах гірського хребта, просуваючись до центру масиву.

Середня швидкість земляних робіт становила від 15 до 20 метрів на день, з піковою добовою швидкістю 33,16 метра та місячним рекордом 528 метрів.

На дорогу під гірським хребтом тепер потрібно лише 20 хвилин, а не три години, як це було поверхнею. Фото: Сіньхуа/Ху Хуху

Згідно з даними проекту, використання цих машин дозволило просувати ґрунт/породу у п'ять-сім разів швидше, ніж традиційні методи, засновані на земляних та вибухових роботах.

Людей і техніки вистачало

Завдяки вертикальним шахтам і поперечним тунелям, фронт робіт збільшився в рази, простягаючись від двох головних входів до численних проміжних точок земляних робіт.

Під час деяких етапів будівництва одночасно працювало до семи робочих фронтів, на яких щодня працювало понад 1200 робітників і сотні транспортних засобів.

Така організація дозволила скоротити загальну тривалість будівництва до 52 місяців порівняно з початково оціненими 72.

Що додало роботи

Тунель проходить через шістнадцять геологічних зон, що характеризуються чергуванням твердих порід, крихких матеріалів та ділянок, що піддаються сильному геостатичному тиску.

Під час будівництва було зафіксовано просочування води, що перевищує 10 000 кубічних метрів на день.

До цих проблем додалися й екологічні умови.

Будівельний майданчик розташований на середній висоті понад 3000 метрів над рівнем моря, із середньорічною температурою -5,4°C (22,4°F) та мінімальною температурою, що сягає -41,5°C (49,5°F).

Низька концентрація кисню та обмежені робочі вікна через погодні умови вплинули на організацію робочих змін та проектування систем підтримки працівників.

Тунель прискорить двосторонній потік комерційної логістики та ресурсів культурного туризму між північним та південним Сіньцзяном. Фото: Сіньхуа/Ху Хуху

Про екологію не забули

Особливу увагу під час будівництва було приділено екологічним аспектам. Західний маршрут було обрано для мінімізації впливу на льодовики, високогірні луки та водні шляхи.

Три очисні споруди, дві всередині та одна зовні тунелю, дозволили повторно використовувати 100% очищеної води, що відповідає національним стандартам II класу для поверхневих вод.