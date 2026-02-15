Витрата Audi становить 3 літри пального на сотню: що це за модель

Світовий автопром уже понад 15 років рухається у напрямку зменшення викидів CO₂ та покращення паливної ефективності. Виробники активно впроваджують гібридні технології, електрифікацію, системи старт-стоп та зменшення об’єму двигунів.

Як пише Autoforum, реальна економічність не завжди збігається з лабораторними показниками. На цьому тлі особливо виділяється модель Audi A2 покоління Typ 8Z, створена ще на початку 2000-х.

Хетчбек протримався на конвеєрі лише кілька років, але й досі радує власників мінімальним споживанням пального.

Ауді тримає рекорд

Інженери Audi створили компактний сімейний автомобіль із дизельним двигуном 1.2 TDI потужністю 61 к.с. Машина на 5 місць (2+3) отримала полегшену конструкцію, покращену аеродинаміку, спеціальну коробку передач та легкі магнієві диски.

Завдяки цьому модель Audi A2 (2000-2005) демонструвала витрату близько 3,2-3,3 літра пального на 100 км, що навіть сьогодні залишається майже недосяжним результатом багатьом автівкам.

Попри класику у довжині (3,82 м), хетчбек за габаритною висотою має всього півтора метра (1,55 м) та повну масу в 1245 кг. Фото: сайт Аutoforum

Реальні дані підтверджують унікальність автомобіля. За статистикою нідерландського видання AutoWeek, яке збирає інформацію від власників авто, середня витрата цієї моделі становить приблизно 3,35 л/100 км.

Економія має бути економною

В деяких виданнях пишуть про 3,6 літра на сотню пробігу, що також відповідає дійсності. Моніторинг Авто24 щодо точних характеристик у споживанні пального на Audi A2 (Typ 8Z) 1.2 TDI (61 к.с.) Automatic показав:

3,6 л/100 км – поїздка у міському трафіку;

3,0 л/100 км – змішаний цикл;

2,7 л/100 км – заміське шосе.

Мінус великий в тому, що 1.2 TDI залишився у екологічному форматі Євро-3. Фото: сайт Autoforum

Більшість водіїв вказують на витрату 3,2 - 3,3 літра дизеля на сотню пробігу, що практично відповідає заводським характеристикам навіть через два десятиліття експлуатації.

Повільний, але не черепаха

Автомобіль у жодному разі не можна назвати повільним: розгін до 100 км/год займає близько 15 секунд, а максимальна швидкість сягає 168 км/год. Такі параметри роблять його цілком придатним для щоденного використання.

Порівняльна таблиця близьких за споживанням пального хетчбеків європейських виробників. Інфографіка: Авто24

Раритет в ціні не падає

Сьогодні подібні автомобілі стали справжньою рідкістю, адже виробники дедалі більше зосереджуються на електромобілях і великих кросоверах. Через це економічна модель Audi перетворилася на колекційну цінність.

Добре збережені екземпляри з малим пробігом можуть коштувати понад 14 тисяч євро, що підтверджує їхню унікальність та технічну спадщину.

В Україні два місяці тому за 25-річну дизельну Audi А2 у доброму стані (за словами продавця) просили у три рази менше.

Для того часу навіть зухвало

Історія цієї моделі демонструє: справжня паливна ефективність – це не лише цифри в документах, а результат інженерної сміливості та прагнення до реальної економії.