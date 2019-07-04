Представлено дві "заряджені" версії Mercedes-AMG, які можуть розганятися до 270 км/год.

Німці показали найменші "заряджені" моделі – Mercedes-AMG A 45 4MATIC+ та CLA 45 4MATIC+. Вони оснащені 2,0-літровими чотирициліндровими турбодвигунами, які виробник вважає найпотужнішими в цьому об'ємі серед тих, які виробляється серійно.

Так, менш потужний з них видає 285 кВт (387 к.с.), а S-варіант – 310 кВт (421 к.с.). 8-ступенева коробка передач з двома зчепленнями перемикається за мілісекунди.

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Завдяки новому диференціалу задньої осі з двома багатодисковими муфтами – по одному на кожне заднє колесо – повнопривідний автомобіль може передавати всю тягу на задні колеса, тим самим забезпечивши можливість дрифту. Для цього є спеціальний режим трансмісії.

Нові AMG-моделі А-класу тепер суттєво відрізняються від "незаряджених" Mercedes-Benz зовні. Вперше AMG A 45 та CLA 45 мають AMG-шну решітку радіатора з дванадцятьма вертикальними жалюзі (як у інших представників "сім'ї" AMG Performance). Окрім того, виражений "ніс акули", аеродинамічно вигнутий капот візуально занижують передню частину, щоб створити враження надзвичайно динамічного автомобіля.

Mercedes-AMG A 45 4MATIC+

Серед опцій – аеродинамічний AMG-пакет, який включає передній сплітер, додатковий дифузор, бокові спойлери на задньому фартусі та задній спойлер. Вони збільшують притискну силу, а отже, стабільність на високих швидкостях.

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Нові компактні спорткари долають спринт від нуля до 100 км/год за рекордний час – в залежності від модифікації на це потрібно 3,9 аюо 4,0 секунди.

Mercedes-AMG 45 4MATIC+

Максимальна швидкість базових моделей обмежена 250 км/год, а S-моделі здатні розігнатися до 270 км/год заводу. З додатковим пакетом AMG Driver максимальну швидкість 270 км/год можна збільшити і для основної модифікації.

Нагадаємо, що спеціалісти Brabus розігнали до сотні Mercedes-AMG GT за 2,9 секунди.