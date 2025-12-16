Найменший та найхимерніший електромобіль Renault припинив існування

Mobilize з’явився у 2021 році як окремий підрозділ Renault, покликаний досліджувати нові бізнес-моделі “поза межами класичного автовиробництва”. Уже тоді компанія зробила ставку не стільки на продажі автомобілів, скільки на мобільні сервіси, передплату та каршерінг. Першим публічним результатом стала концепція EZ-1, яка у 2022 році еволюціонувала в серійні Duo та Bento.

Обидві моделі вийшли на ринок у 2024 році й були повністю електричними важкими квадроциклами — компактними, мінімалістичними та відверто нішевими. За духом і форматом вони напряму перегукувалися з Renault Twizy, який свого часу випередив появу таких конкурентів, як Citroën Ami, Opel Rocks Electric чи Fiat Topolino. Проте ключовою відмінністю було те, що Duo та Bento не продавалися напряму — їх можна було отримати виключно за підпискою.

Експеримент, що не прижився

Минув лише рік з моменту дебюту серійних версій, і Renault ухвалила радикальне рішення: виробництво автомобілів Mobilize припинено, а сам бренд ліквідовано як окрему структуру. У компанії підтвердили, що Mobilize “більше не є самостійною організацією”. Разом із цим Renault почала згортати й сервіси каршерінгу під брендом Mobilize.

Програма в Мілані вже припиняє роботу, а мадридський сервіс буде поступово закритий до 2026 року. За словами представників Renault, частина цих проєктів виявилася економічно нежиттєздатною, а частина — просто не вписалася в оновлену стратегічну картину групи. Фактично Duo зник із ринку ще до того, як устиг вийти в низці країн, зокрема у Великій Британії, що лише підкреслює швидкість згортання проєкту.

Не все втрачено

Втім, Mobilize не зникає повністю без сліду. Renault наголошує, що енергетичні та зарядні сервіси цього підрозділу залишаються стратегічно важливими. Компанія вважає інфраструктуру зарядки одним із ключових факторів задоволеності та лояльності клієнтів електромобілів.

У результаті енергетичні послуги Mobilize будуть інтегровані безпосередньо в комерційний портфель групи Renault і перейдуть під управління директора з розвитку Фабріса Камболіва. Мета — тісніше пов’язати зарядну інфраструктуру з загальною стратегією електрифікації бренду.

Серед досягнень Mobilize у цій сфері Renault відзначає доступ до понад мільйона зарядних точок у Європі, плани запуску 200 надшвидких зарядних хабів у Франції та Італії до кінця 2026 року, близько 90 тисяч активних користувачів Charge Pass та впровадження двонаправленої зарядки (V2G) для корпоративних клієнтів.

Хоча самі електричні квадроцикли Duo та Bento так і не стали масовим явищем, у Renault наполягають: Mobilize виконав свою роль. Бренд став майданчиком для тестування ідей, які або відкрили нові перспективи, або показали, від чого варто відмовитися. Найменший і найхимерніший електромобіль Renault офіційно йде в історію — як ще один приклад того, що навіть у світі електрифікації не кожен експеримент має довге життя.