Найпопулярніші "свіжопригнані" легковики у січні 2026 року: хто втримав позиції після грудневого ажіотажу

За даними Інститут досліджень авторинку, січень 2026 року став періодом різкого, але прогнозованого охолодження для сегмента «свіжопригнаних» легковиків. Після грудня, коли покупці масово завозили електромобілі напередодні повернення ПДВ, обсяги першої реєстрації авто з пробігом повернулися до типової для початку року динаміки.

До речі як змінюється авторинок Європи

Ринок повернувся з піку на «робочі оберти»

У порівнянні з груднем 2025 року кількість імпортованих легковиків зменшилася одразу на 61%. Водночас, якщо порівнювати з січнем минулого року, ринок навіть додав 12,2%. Загалом упродовж місяця на першу реєстрацію подали 16 246 вживаних автомобілів, що прибули з-за кордону.

Ці цифри чітко показують: грудень був винятком, а не новою нормою. Січень лише зафіксував повернення до сезонної реальності.

Німецька стабільність без сюрпризів

У рейтингу марок перші чотири позиції традиційно утримують німецькі виробники. Беззаперечним лідером залишається Volkswagen — бренд, який українці обирають за універсальність, доступність запчастин і широкий вибір моделей у будь-якому бюджеті.

Слідом ідуть Audi та BMW. Попит на ці марки у січні підтвердив, що покупці преміум-сегмента значно менше реагують на сезонні коливання чи податкові зміни.

П’ятірку замикають Nissan і Ford, які стабільно постачають кросовери зі страхових аукціонів США. Далі в рейтингу йдуть Renault, Skoda, Hyundai та KIA — типовий набір прагматичного мас-маркету. Десятку закриває Jeep, ще раз підкреслюючи любов українців до формату SUV.

Модельний залік: класика тримає удар

Серед моделей перше місце зберіг Volkswagen Golf — без перебільшення символ вживаного імпорту. Однак Volkswagen Tiguan активно скорочує відставання, підтверджуючи тренд на кросовери.

Третю позицію впевнено утримує Skoda Octavia, яка залишається універсальним вибором для тих, хто шукає простір, практичність і перевірену техніку. Високо закріпився і Audi Q5 — четверте місце свідчить про стабільний інтерес до цієї моделі як з європейського, так і з американського ринків.

У верхній частині списку також тримаються Nissan Rogue та Ford Escape, поруч із якими залишаються перевірені часом Volkswagen Passat і Renault Megane. Замикають десятку Audi A4 та Mazda CX-5, демонструючи прихильність українців до зрозумілої європейської класики та надійних японських кросоверів.

Електромобілі зникли з топу

Показовий момент січня — повна відсутність електромобілів у першій десятці моделей, за винятком частини e-Golf, які статистично входять до загального сімейства Golf. Ще наприкінці 2025 року електрокари могли займати до половини топ-10, але зміна правил митного оподаткування швидко переформатувала ринок.

До речі за скільки продають вживані авто на початку 2026 році

Розкіш поза сезоном

Попри загальне «охолодження», сегмент дорогих і статусних авто не демонстрував жодної паузи. У січні українську реєстрацію отримали одиничні, але показові екземпляри: одна Lamborghini, по дві Bentley та McLaren, а також шість Maserati.

Окремо виділяється Porsche — 55 зареєстрованих автомобілів за місяць. Це ще раз підтверджує, що попит на емоційні автомобілі майже не залежить від сезону.

Що кажуть аналітики

Коментує голова Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький:

«Ми бачимо цілком природну паузу після грудневого перегріву. Наприкінці року електромобілі забрали на себе основну увагу та ресурси, тому падіння імпорту вживаних авто на 61% у січні було очікуваним. Важливіше інше — зростання на 12% у порівнянні з торішнім січнем. Це означає, що фундамент ринку залишається здоровим, а імпорт вживаної техніки й надалі є ключовим джерелом оновлення автопарку України».