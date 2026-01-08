Найпопулярніші "свіжопригнані" вживані авто 2025 року: хто і що масово ввозив в Україну

У 2025 році українці суттєво активізували імпорт вживаних легкових автомобілів з-за кордону. За даними Інституту досліджень авторинку, за рік на перший облік поставили 278 628 «свіжопригнаних» авто, що на 22% більше, ніж у 2024-му. Особливо показовим став фінал року: лише у грудні було зареєстровано 41,7 тисячі таких машин — обсяги, співставні з періодом «нульового розмитнення» у 2022 році.

Рекордний грудень і «гонка» за електромобілями

Протягом 2025 року імпорт зростав поступово — від 14,5 тисяч авто у січні до майже 42 тисяч у грудні. Причина різкого стрибка наприкінці року очевидна: покупці поспішали встигнути придбати електромобілі до повернення ПДВ з 1 січня 2026 року. Саме електрокари стали ключовим каталізатором ажіотажу та фактично «витягнули» ринок на рекордні показники.

Топ марок: Volkswagen без альтернатив, Tesla — у трійці

Лідером імпорту традиційно став Volkswagen. Бренд утримує перше місце завдяки універсальності: від компактних хетчбеків до кросоверів і навіть легкових фургонів, які активно завозять з Європи.

Друге місце посів Audi, що вкотре підтверджує високий попит на преміум у сегменті вживаних авто.

Головна сенсація року — Tesla у трійці лідерів. Суто електричний бренд випередив багатьох класичних гравців і став символом «зеленого» 2025-го. Далі у рейтингу — Nissan та Renault, які поєднують популярні електромобілі та практичні дизельні моделі з ЄС.

До першої десятки також увійшли BMW, Hyundai, Ford, KIA та Skoda — бренди, яким українці традиційно довіряють.

Топ моделей: Golf ще перший, але Tesla вже поруч

У модельному рейтингу Volkswagen Golf зберіг звання найпопулярнішого «свіжопригнаного» авто, однак його перевага стала мінімальною. Значну роль у цьому зіграв e-Golf, який додав моделі нової аудиторії.

Впритул до лідера підібралась Tesla Model Y, якій зовсім трохи не вистачило до першого місця. Разом із Model 3 американський бренд показав феноменальний результат.

Стабільно високі позиції утримує Skoda Octavia — вибір прагматичних водіїв. Nissan Leaf залишається наймасовішим і найдоступнішим електромобілем на вторинному ринку.

У другій половині топу домінують кросовери: Volkswagen Tiguan, Audi Q5, Nissan Rogue та KIA Niro. Вони поступово витісняють класичні седани — зокрема, Volkswagen Passat, який цього року опинився ближче до кінця рейтингу.

Преміум теж ввозять — але без масовості

Попри загальний тренд на доступні та електричні авто, у 2025 році в Україну завозили й справжню екзотику. За рік автопарк поповнився 1265 автомобілями Porsche, а також десятками Maserati, Bentley, Rolls-Royce, Ferrari та навіть одиничними Lamborghini і McLaren. Це крапля в морі загального імпорту, але показовий індикатор платоспроможного попиту.

Що це означає для 2026 року

Голова Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький зазначає: рекордні цифри грудня — це, по суті, «відкладений попит» 2026 року. Значна частина авто була куплена наперед, тому на початку нового року такого ажіотажу вже не буде. Склади заповнені, а ринок входить у фазу охолодження та балансування цін.

Втім, 2025 рік чітко показав головне: електромобілі стали повноцінним драйвером імпорту, а структура «свіжопригнаних» авто в Україні змінюється швидше, ніж будь-коли раніше.