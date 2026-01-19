Обгін вантажівками у Польщі: як зміниться ця норма правил дорожнього руху

Чинні з 1 липня 2023 року правила обмеження на обгін не мають собі рівних у жодній великій європейській країні. Як пише 40ton.net, у Польщі вантажівкам заборонено обгін на всіх автомагістралях та швидкісних магістралях з не більше ніж двома смугами руху.

Ця норма діє в будь-якому напрямку, на будь-яку відстань, у будь-яку годину, у будь-який день тижня. У результаті таких перепон водії вантажівок навіть посеред глухого місця, часом з мінімальним рухом транспорту, не могли займати ліву смугу.

Коли навіть впевнений – не обганяй

Перевізники відразу ж назвали цю норму ПДР абсурдною. Додало критики з цього приводу й те, що штрафи за масові порушення цього нереалістичного й дурного закону "полилися через вінця".

Минулорічна пропозиція мала на меті дещо послабити ці правила, дозволивши обгін вночі з 23:00 до 5:00 ранку. Міністерство інфраструктури офіційно включило нову норму до свого проєкту та подало його на міжвідомчі консультації.

Вдень та вночі обгін вантажівкам на двосмугових дорогах заборонено, але польський бюджет на штрафах "пасеться" добряче. Фото: поліція Польщі

Безглуздий закон діятиме й далі

Міністерство інфраструктури (МІ) хотіло впровадити це рішення на пілотній основі й полегшити життя водіям вантажівок (див. відео зі схвальними коментарями внизу), які найчастіше подорожують вночі. Тому положення з цього питання з'явилося в проекті поправки № UC76.

Однак Міністерство внутрішніх справ Польщі висловило протест проти цієї ідеї. Зазначалося, що дозвіл на "перегони слонів" вночі, коли видимість значно гірша, не є гарною ідеєю.

Мінінфраструктури проти МВС не пішло

На цій підставі положення не було включено до версії законопроекту. Робота над цими змінами також не фігурує в законодавчому порядку денному Міністерства внутрішніх справ.

Офіційно Міністерство інфраструктури прокоментувало ситуацію щодо цього: Положення про послаблення заборони на обгін для вантажівок не включено до законопроекту, поданого до Сейму. Так що послаблення заборони на обгін для вантажівок не буде.