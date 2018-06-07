Посилення контролю за ввезенням автомобілів з європейською реєстрацією через український кордон, призведе лише до подорожчання авто, але не вирішить проблему в цілому, вважає один з депутатів українського парламенту.

У коментарі народний депутат від правлячої політ сили Віталій Гудзенко заявив, що від 17 травня для ввезення на територію України авто на литовських номерах, потрібен дозвіл на роботу в Литві, який коштує 120 євро в рік, і трудовий договір . Але на його думку такі перепони не вирішать проблеми масової експлуатації авто з європейською реєстрацією громадянами України.

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“Ні, не думаю, це вони (авто з єврономерами) для власника подорожчають на 120 євро. Нехай вони іншим чином для власника подорожчають на 300 євро, або на 500 євро, або на 700, але нехай ці кошти залишаться в нашій країні податками. Треба зупинити це, а потім пільговим варіантом знижувати податки, мито, акцизи і т.д., але для всіх “, – вважає нардеп.

На питання журналіста, що може заважати цьому: незадоволені власники “євроблях”, спроби чиновників якомога більше заробити, “кришування” схем ввезення авто на єврономерах, нардеп відповів: “Всі три варіанти, і ще додам четвертий варіант – власники якихось великих компаній-імпортерів, якщо знизиться ставка для тих авто, то їх бізнес ослабне, самі розумієте “.

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Що ж робити з авто на єврономерах, які вже їздять в Україні, нардеп вважає найкращим варіантом “молдавський сценарій”. “Вони повинні заплатити, нехай за зниженим податком, зареєструвати, і нехай нас пробачать громадяни, які пройшли розмитнення за повною вартістю, але ми будемо знати, що цей автомобіль ідентифікований, і будемо знати, хто на ньому пересувається”, – сказав Гудзенко.