Наших дорожників з Молдови не відпускають: цінними кадрами не розкидаються

ФОТО: Автомагістраль-Південь|
Баржі з матеріалами для об'єкта йдуть як з Румунії, так і з України
На минулому тижні компанія "Автомагістраль-Південь" отримала дозвіл на початок робіт. Термін виконання контракту — 30 місяців.
Як йдеться на ФБ-сторінці будівельної компанії, роботи з цього масштабного проекту розпочалися завчасно. Насамперед, створено нову виробнича базу.
Читайте також У Молдові українські будівельники достроково здали нову дорогу європейської якості
Українці запустили логістику Румунії, Молдови й України
На розміщеному поруч майданчику повним ходом йде накопичення інертних матеріалів. Щебінь фракції 0-63 для влаштування дорожньої основи надходить баржами з Румунії через порт Джурджулешти та залізницею з України.
Молдовські залізничники повернули в робочий стан відрізок залізниці від кордону з Україною до кордону з Румунією (Басарабяска — Яргара — Прут-2 — Кагул), який не використовувався понад 5 років.
З'явилися перші робочі зоні:
- змонтовано ваговий комплекс;
- встановлено лабораторію;
- змонтовано ґрунтозмішувальну установка;
- мобілізовано необхідну техніку.
Читайте також У Молдові українські дорожники зробили кільцеву дорогу
Самоскиди вже в роботі
Но новому об'єкті комапанія щотижня ми розвантажує 30 вагонів із щебенем. На доставці щебеню з порту та залізничної станції Кагул постійно задіяно 30–35 самоскидів "Автомагістраль-Південь".
На складі вже накопичено понад 20 тис. тонн щебеню. Всього з України в Молдову планується поставити 300 тис. тонн матеріалу. Загалом для реконструкції R34 використаємо 700 тис. тонн щебеню.
Читайте також Українці створили в Молдові дорогу, що стає арт-об'єктом
Підстава для реконструкції дороги
У серпні "Автомагістраль-Південь" та Національна дорожня адміністрація Молдови уклали договір на реконструкцію 42-кілометрової ділянки автошляху R34 (Гинчешти — Леова — Кантемір — Кагул, км 83+000 — км 125+000).
За кошти Європейського інвестбанку
Ділянка знаходиться між містами Кагул та Кантемір вздовж кордону з Румунією. Реконструкція траси R-34 має важливе значення для логістики й розвитку місцевих громад й логістики між Молдовою та ЄС.
Вартість контракту: 57 млн євро. Фінансування забезпечує (ЄІБ).
Читайте також Українські дорожники затримались в Молдові: відома причина
Проєкт передбачає:
- розширення дороги та реконструкцію покриття, облаштування перехресть, з’їздів до сільськогосподарських угідь та домогосподарств;
- будівництво 6 мостів;
- влаштування тротуарів, освітлення, захисних огороджень, системи водовідведення, комунікацій, тощо;
- обсяг земляних робіт складе понад 500 тис. кубів;
- площа холодного ресайклінгу – понад 375 тис.м2;
- для влаштування покриття планується використати понад 100 тис. тонн асфальтобетону.