Наших дорожників з Молдови не відпускають: цінними кадрами не розкидаються

На минулому тижні компанія "Автомагістраль-Південь" отримала дозвіл на початок робіт. Термін виконання контракту — 30 місяців.

Як йдеться на ФБ-сторінці будівельної компанії, роботи з цього масштабного проекту розпочалися завчасно. Насамперед, створено нову виробнича базу.

На розміщеному поруч майданчику повним ходом йде накопичення інертних матеріалів. Щебінь фракції 0-63 для влаштування дорожньої основи надходить баржами з Румунії через порт Джурджулешти та залізницею з України.

Молдовські залізничники повернули в робочий стан відрізок залізниці від кордону з Україною до кордону з Румунією (Басарабяска — Яргара — Прут-2 — Кагул), який не використовувався понад 5 років.

З'явилися перші робочі зоні:

змонтовано ваговий комплекс;

встановлено лабораторію;

змонтовано ґрунтозмішувальну установка;

мобілізовано необхідну техніку.

Самоскиди вже в роботі



Но новому об'єкті комапанія щотижня ми розвантажує 30 вагонів із щебенем. На доставці щебеню з порту та залізничної станції Кагул постійно задіяно 30–35 самоскидів "Автомагістраль-Південь".

На складі вже накопичено понад 20 тис. тонн щебеню. Всього з України в Молдову планується поставити 300 тис. тонн матеріалу. Загалом для реконструкції R34 використаємо 700 тис. тонн щебеню.

Підстава для реконструкції дороги

У серпні "Автомагістраль-Південь" та Національна дорожня адміністрація Молдови уклали договір на реконструкцію 42-кілометрової ділянки автошляху R34 (Гинчешти — Леова — Кантемір — Кагул, км 83+000 — км 125+000).

За кошти Європейського інвестбанку

Ділянка знаходиться між містами Кагул та Кантемір вздовж кордону з Румунією. Реконструкція траси R-34 має важливе значення для логістики й розвитку місцевих громад й логістики між Молдовою та ЄС.

Вартість контракту: 57 млн євро. Фінансування забезпечує (ЄІБ).

Проєкт передбачає: