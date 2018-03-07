Оголошені ціни на нове покоління Renault Duster в Україні.

Вартість нового покоління Рено Дастер в Україні становитиме від 433 709 до 700 000 грн. в залежності від двигуна та виконання. За нинішнім курсом долара це від $16 515 до $26 656. Нинішнє покоління коштує від 370 313 грн. ($14 101, акційна ціна). Таким чином, новинка обійдеться на 63 400 грн. ($2400) дорожче, аніж модель першого покоління. Втім, все одно як для нового кросовера ціна дуже навіть приваблива.

Renault Duster другого покоління суттєво відрізняється від попередника. Не тільки зовні, але й за якістю матеріалів оздоблення, технічними та технологічними рішеннями. Хоча й залишається бюджетним кросовером.

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Новий Дастер буде доступним в Україні з 1,6-літровим дизельним чи бензиновим двигуном потужністю 110 та 115 к.с. відповідно. Як і у моделі минулої генерації, покупці зможуть обирати з-поміж механчніх 5- чи 6-ступеневої коробки передач або 6-діапазонного робота з двома зчепленнями. Також на вибір – передній чи повний привід (останній – лише з "механікою").

Порівняно з минулою моделлю у нового Renault Duster поліпшена шумоізоляція моторного відсіку і кузова в цілому, електропідсилювач керма прийшов на зміну гідропідсилювача, сидіння водія обладнано поперекової підтримкою і підлокітником, рульова колонка отримала регулювання в 4 напрямках, екран MediaNav розмістився вище для легкого доступу та більш комфортного зчитування інформації. В якості додаткового обладнання доступна опція безключового доступу в автомобіль з картою-ключ "вільні руки" і запуском двигуна за допомогою кнопки START / STOP.

Серед систем активної безпеки: моніторинг "сліпих" зон, контроль руху під час спуску, моніторинг тиску в шинах.

Нагадаємо, що В Полтаві відкрився перший в Україні Renault Store