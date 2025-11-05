Наступний хетчбек BMW i1 може стати найкрутішим витвором бренду за останні роки: фото

За попередніми даними Carscoops, наступна 1-ша серія отримає як традиційні бензинові версії, так і повністю електричну модифікацію під назвою i1. На візуалізаціях, створених дизайнером Sugar Design, i1 виглядає як елегантний “shooting brake” — з видовженим дахом, похилим заднім склом і спортивними пропорціями. Передня частина нагадує концепти Neue Klasse: витягнута решітка радіатора інтегрована з фарами в єдиний візуальний блок, створюючи ефект футуристичного обличчя, але з характером BMW.

Попри більш купеподібний силует, i1 має класичні пропорції хетчбека. Так, вертикального заднього скла менше, тож багажник, ймовірно, поступиться практичністю, але натомість авто виглядає надзвичайно динамічно — майже як спорткар у мініформаті. Очікується, що BMW i1 використовуватиме спрощену версію електроплатформи Neue Klasse, з батареєю ємністю близько 60–70 кВт-год і запасом ходу понад 400 км. Підтримка швидкої зарядки до 200 кВт дозволить поповнити заряд до 80% менш ніж за пів години.

Варіанти з двигунами внутрішнього згоряння не зникнуть. Як заявив старший віцепрезидент BMW з управління продуктами Берн Кербер, традиційна 1-ша серія залишиться у виробництві, особливо для ринків Південної Європи, де попит на бензинові та дизельні мотори досі високий.

i1 може стати наймолодшим членом сімейства Neue Klasse, але його роль — стратегічна. Це перший крок BMW у поверненні справжніх преміальних хетчбеків у сегмент, який майже зник. Якщо серійна версія збереже стиль і пропорції рендеру, новий BMW i1 має всі шанси стати не лише найпривабливішим, а й найцікавішим електричним компакт-каром на ринку.