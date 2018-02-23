По правову допомогу до страхової компанії звернувся водій, якому представники Нацполіції вписали штраф за те, що страховий поліс не відповідає законодавству України.

Застрахований клієнт попросив страхову компанію спільно звернутися в Нацполіцію зі скаргою на неправомірні дії співробітника поліції. "В кінці лютого до нас із заявою звернувся клієнт, який придбав електронний поліс ОСАГО: поліція виписала йому протокол за те, що страховий поліс не відповідає законодавству України", - повідомили в компанії.

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У страховій компанії наполягають на законності своїх дій. Вони посилаються на розпорядження Нацкомфінпослуг, узгоджене з Міністерством внутрішніх справ і зареєстроване в Мін'юсті 27 вересня 2017 року, в якому йдеться про те, що договір ОСАГО може бути оформлений "в паперовій формі або шляхом направлення візуальної форми страхового поліса з відображенням даних електронними засобами у формі, придатній для сприйняття його змісту людиною і відтворення на папері ".

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Нагадаємо, 7 лютого набуло чинності розпорядження Нацкомфінпослуг, яким страховим компаніям дозволили укладати договори автострахування через інтернет. При цьому у клієнта залишається тільки електронна версія поліса, дійсність якого можна онлайн перевірити в центральній базі даних Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ). Тоді ж МТСБУ рекомендувало застрахованим як мінімум протягом шести місяців мати при собі роздрукований на принтері поліс.