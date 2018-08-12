Співробітники Національного банку почали пересідати на електромобілі. Такий висновок можна зробити з оголошеного відомством тендеру на закупівлю і монтаж двох зарядних пристроїв потужністю 22 кВт кожна.

Відповідне оголошення опубліковане на сайті Prozorro. Зокрема, нацбанківці хочуть придбати два ЗУ німецького бренду APL. Пристрої повинні бути обладнані парою зарядних кабелів другого типу (єдиний для Європи стандарт роз'єму, який встановлюється на всіх, легально поставляються на континент електрокарах), потужністю 11 кВт. Це відповідає параметрам швидкої зарядки.

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При цьому свій вибір в НБУ зупинили на далеко не найдешевшому варіанті. Більше того, з запропонованих українськими дилерами APL моделей, вибрали один з найдорожчих – преміум-класу.

Зокрема, з аналогічними техпараметрами можна придбати зарядку ABL EVSE 552. Крім дизайну, її відрізняє від запитаної нацбанківцями 3W2215 відсутність карток доступу, що дозволяють ідентифікувати, хто саме заряджає електрокар, а також заборонити доступ до ЗУ для чужинців. І, звичайно, ціна: простенький варіант пропонується в Україні приблизно за €1000, а за преміум просять €3000.

Але чиновники, оголошуючи тендер, ціну заклали з запасом – за офіційним курсом НБУ на 10 серпня, вартість кожного пристрою вони оцінили в 3,8 тис. євро. Ймовірно тому, що в загальну вартість входить не тільки постачання, але і монтаж пристроїв.

Зазначимо, що встановити зарядні станції підрядчик повинен у місячний строк на двох об'єктах: центральному офісі на Інститутській, 9 та банкнотно-монетному дворі по вул. Пухівська, 5.