Навіщо до бусів Volkswagen Crafter німці додали мобільні генератори з ліхтарями на щоглах

Як повідомляють мерія та обласна військова адміністрація, дарувальниками виступили німецькі партнери. В одному випадку це товариство міжнародного співробітництва GIZ, а в іншому – Федеральне агентство технічної допомоги Німеччини THW.

У транспортному пакеті від GIZ прийшли чотири автомобілі Volkswagen Crafter. Їх адресно відразу передали комунальним підприємствам – "Запоріжміськсвітло", "ЕЛУАШ", "Запоріжремсервіс", "Титан".

Мікроавтобуси такого виконання сподобалися. Цей пасажирський транспорт в нинішніх умовах дефіциту водіїв зручний тим, що має 8-місний салон + водій. Така кількість місць дозволяє керувати водієві з категорією посвідчення С.

Нова техніка підвищить мобільність, зменшить час реагування та покращить якість виконання робіт. Фото: мерія Запоріжжя

Ще один плюс в тому, що мікроавтобус має салон-трансформер. Тут зручність у швидкій трансформації салону з пасажирської версії у вантажну і навпаки. Таким чином автомобіль стає універсальним і може виконувати функції як пасажирського автобуса, так і вантажного фургона.

Тут стоїть дволітровий дизельний 163-сильний двигун, автоматична коробка передач, гідравлічна система кермування. Витрата палива у 9-місного "Крафтера" залежить від двигуна та конфігурації, але в середньому становить від 7,7 до 10,5 л/100 км у змішаному циклі.

Мультифункціональні прожектори з двобічними джерелами освітлення від THW в осінньо-зимовий період, коли світловий день короткий, а сутінки й темрява довгі, буде незамінним.

Мобільні освітлювальні установки на одновісному причепі з ліхтарями на щоглі та з автономним живленням від вбудованого генератора отримали Запорізька комунальна спеціальна воєнізована аварійно-рятувальна служба "Кобра" та КП "Запоріжремсервіс".

Чергова підтримка німецьких партнерів додає позитиву і керівництву міста, і комунальникам – техніки у прифронтовій зоні забагато не буває. Фото: ОВА, мерія, Запоріжремсервіс

До речі, в автопарку "Запоріжремсервісу" це вже друга мобільна світлова установка на легковому причепі.

"Освітлювальні щогли нам вкрай необхідні під час ліквідації наслідків ворожих обстрілів. Співробітники виїжджають на локації навіть вночі. Тому світло нам потрібно, щоб ми могли швидко й безпечно працювати. До того ж від цього генератора можна заживлювати електропили та інші інструменти" – зазначив директор цього комунального підприємства Євген Деркач.